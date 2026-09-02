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2 de septiembre de 2026 - 13:54
Jujuy.

Hallaron sin vida a una mujer de 39 años en San Francisco: murió por asfixia con hojas de coca

La mujer fue encontrada sin vida cerca del Camping Municipal de San Francisco. El médico policial determinó que murió por asfixia por cuerpo extraño.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Encontraron sin vida a una mujer de 39 años en un camino rural de San Francisco (imagen creada con IA)

Encontraron sin vida a una mujer de 39 años en un camino rural de San Francisco (imagen creada con IA)

Una mujer de 39 años murió por asfixia por cuerpo extraño provocado por hojas de coca, según determinó el médico policial luego del hallazgo ocurrido alrededor de las 20.10, cuando un vecino alertó al personal del Destacamento Policial San Francisco luego de observar a una persona tendida sobre un camino de tierra ubicado en inmediaciones del Camping Municipal de San Francisco, en el departamento Ledesma.

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Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la mujer en posición decúbito dorsal (boca arriba) sobre un camino interno y solicitaron la presencia de personal sanitario.

Personal del CAPS confirmó el fallecimiento

Una ambulancia del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de San Francisco llegó hasta el lugar y constató que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente intervino el médico policial, quien realizó las evaluaciones correspondientes y estableció como causa del deceso una asfixia por cuerpo extraño debido a hojas de coca.

El hallazgo ocurrió en un camino cercano al Camping Municipal

Según las primeras actuaciones, la mujer era residente de la localidad de San Francisco y era conocida en la zona.

El procedimiento se realizó en un camino de tierra estrecho ubicado en cercanías del Camping Municipal, donde trabajó personal policial para concretar las diligencias correspondientes.

Intervino personal policial y se realizaron las actuaciones de rigor

Tras el aviso inicial, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y llevaron adelante las actuaciones correspondientes.

La intervención permitió establecer la identidad de la víctima y avanzar con las pericias necesarias para determinar las circunstancias del fallecimiento.

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