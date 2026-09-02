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2 de septiembre de 2026 - 12:14
Jujuy.

Imputarán por femicidio al detenido por la muerte de una joven en San Pedrito

El Ministerio Público de la Acusación realizará la audiencia imputativa contra el único detenido por la muerte de una joven de 22 años.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El MPA realizará una audiencia imputativa contra el único detenido por la muerte de una joven de 22 años.

El MPA realizará una audiencia imputativa contra el único detenido por la muerte de una joven de 22 años.

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La investigación está a cargo del fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto, habilitado en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar N° 2, con la intervención del Ayudante Fiscal Iván Monaldi Pancich, además del personal de la División Homicidios y Criminalística. Durante la audiencia, se le comunicará formalmente al acusado el hecho que se le atribuye, la calificación legal correspondiente y las evidencias reunidas hasta el momento.

La autopsia ya fue realizada y esperan estudios complementarios

En el marco de las medidas ordenadas por la Fiscalía, se realizó la autopsia al cuerpo de la víctima. Luego del procedimiento, sus restos fueron entregados a sus familiares.

Desde el MPA informaron que todavía se aguardan los resultados de los estudios anatomopatológicos, que permitirán completar el informe médico y aportar más elementos para determinar las circunstancias del fallecimiento. La investigación continúa con distintas medidas pendientes para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada en la zona sur de la capital jujeña.

Las pruebas incorporadas a la causa por la muerte de la joven

Entre las medidas realizadas por la Fiscalía se encuentran el análisis de elementos de interés recolectados durante las inspecciones realizadas en el lugar del hecho y sobre la camioneta involucrada en la investigación. Además, se incorporaron testimonios considerados relevantes para el avance de la causa. Uno de los testigos declaró ante los investigadores y aportó información sobre lo ocurrido.

El hombre señalado como presunto autor de la agresión permanece detenido a disposición de la Justicia.

Qué se sabe del hecho ocurrido en San Pedrito

El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes en inmediaciones de avenida Almirante Brown y calle Saravia, en barrio San Pedrito.

Según las primeras actuaciones, personal policial llegó al lugar tras un alerta y encontró a una joven junto a una camioneta. En ese momento intervino el SAME, que asistió a las personas involucradas.

Una mujer que se encontraba en el lugar declaró posteriormente ante la Justicia y habría aportado datos sobre una discusión previa entre la víctima y el hombre detenido.

La joven fue trasladada para recibir asistencia médica, pero posteriormente falleció. Desde entonces, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género quedó a cargo de la investigación para determinar cómo ocurrió el episodio y establecer las responsabilidades correspondientes.

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