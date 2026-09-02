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2 de septiembre de 2026 - 12:51
Ciencia.

Por qué florecen los lapachos en esta época: la explicación de un ingeniero agrónomo de Jujuy

La pérdida de las hojas, la disponibilidad de agua y la necesidad de atraer polinizadores explican uno de los fenómenos naturales más llamativos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Para la cultura popular, la flor del lapacho —que generalmente florece entre julio y agosto—&nbsp;representa el anuncio del fin de la estación invernal. Desde hace unas semanas se visualizan diferentes gamas de la rosa cubrir estos árboles y alfombrar el suelo debajo de ellos

Para la cultura popular, la flor del lapacho —que generalmente florece entre julio y agosto— representa el anuncio del fin de la estación invernal. Desde hace unas semanas se visualizan diferentes gamas de la rosa cubrir estos árboles y alfombrar el suelo debajo de ellos

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Héctor Sato, ingeniero agrónomo, explicó en diálogo con TodoJujuy que los árboles están adaptados al ambiente en el que viven y que cada etapa de su desarrollo cumple una función. En el caso del lapacho, la pérdida de las hojas y la posterior floración están relacionadas tanto con las condiciones climáticas como con su estrategia reproductiva.

Por qué los lapachos pierden sus hojas

La caída del follaje comienza durante el otoño y responde principalmente al estrés hídrico. Al desprenderse de las hojas, el árbol reduce la cantidad de agua que pierde por evaporación y evita invertir energía en órganos que podrían resultar dañados por las heladas. “Las hojas son las que más agua van a evaporar”, explicó Sato.

Durante ese período de receso, el lapacho conserva agua y nutrientes en sus raíces y tallos. Cuando logra recuperar un estado hídrico adecuado, comienza a reactivar sus yemas. “Las primeras que se activan son las yemas florales”, precisó el ingeniero agrónomo. Por este motivo, las flores aparecen antes que el nuevo follaje y ocupan prácticamente toda la copa.

Una floración para atraer a los polinizadores

La cantidad y la intensidad de las flores tampoco son casuales. El lapacho necesita atraer insectos capaces de transportar polen entre diferentes ejemplares de la misma especie. “Como tiene una floración masiva, todo el árbol se llena de flores para atraer visitantes florales, en este caso insectos, que son los polinizadores”, señaló Sato.

Aunque las flores producen gametas masculinas y femeninas, el árbol necesita recibir polen de otro individuo para desarrollar sus semillas. La floración abundante y visible permite que los polinizadores puedan detectar los ejemplares desde mayores distancias.

Entre los principales visitantes se encuentran algunas abejas nativas. Según explicó el especialista, deben tener el tamaño suficiente para abrir la corola y un aparato bucal que les permita llegar hasta el néctar. Sato aclaró que este proceso no fue estudiado en profundidad en la región y que parte del conocimiento disponible proviene de investigaciones realizadas en Brasil. El comportamiento puede presentar variaciones según cada zona.

Las flores cambian de color y envían señales

Otro de los datos particulares es que las flores del lapacho cambian de color de acuerdo con su estado. Cuando están receptivas presentan una tonalidad amarilla en la garganta, ubicada en el interior de la corola. Luego pasan al naranja y finalmente al rojo. “Las flores tienen una coloración que les da la señal. Cuando ya no están receptivas, tampoco ofrecen néctar, entonces las abejas no tienen recompensa”, detalló Sato.

De esta manera, los insectos pueden identificar las flores en las que todavía encontrarán néctar y, mientras se alimentan, trasladar el polen hacia otro árbol. Según el ingeniero agrónomo, en el norte se encuentran alrededor de siete especies de este grupo. Además de su floración característica, algunos lapachos pueden alcanzar grandes dimensiones, incluso cerca de 30 metros de altura, y necesitan espacios con plena exposición a la luz.

Para la cultura popular, la flor del lapacho —que generalmente florece entre julio y agosto— representa el anuncio del fin de la estación invernal. Desde hace unas semanas se visualizan diferentes gamas de la rosa cubrir estos árboles y alfombrar el suelo debajo de ellos

Para la cultura popular, la flor del lapacho —que generalmente florece entre julio y agosto— representa el anuncio del fin de la estación invernal. Desde hace unas semanas se visualizan diferentes gamas de la rosa cubrir estos árboles y alfombrar el suelo debajo de ellos

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