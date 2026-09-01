Tiroteo en Times Square: una mujer atacó con cuchillos, mató a una persona y fue abatida

Ataque en Times Square: una mujer armada con dos cuchillos mató a una persona, hirió a otra y fue abatida por la Policía.

Una mujer de 49 años falleció este lunes luego de recibir disparos de la Policía de Nueva York , tras protagonizar un ataque con cuchillos en Times Square que dejó una víctima fatal y otra persona herida . El hecho tuvo lugar durante la tarde, en uno de los sectores turísticos más concurridos de Manhattan.

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Las autoridades señalaron como responsable de la agresión “aleatoria” a Pamela Cisneros , una mujer residente en Queens que contaba con antecedentes vinculados a problemas de salud mental .

La jefa de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch , informó que alrededor de las 16.30, Cisneros extrajo dos cuchillos de una bolsa de supermercado y, en apenas 20 segundos, atacó a un hombre de 68 años y lo apuñaló en el abdomen , quien quedó internado en estado estable, y a una mujer de 32 años , que falleció posteriormente en el hospital.

Las imágenes muestran el momento en que una mujer es abatida por la Policía de Nueva York tras matar a puñaladas a una persona y herir a otra en Times Square. La mujer ignoró las descargas de los tasers y avanzó con dos cuchillos hacia los agentes. https://t.co/GFI7uiRin5

Ante la situación, los efectivos actuaron de inmediato e intentaron que Cisneros depusiera las armas. “Los agentes entablaron un diálogo con la mujer durante cuatro minutos y le dieron numerosas órdenes para que soltara los cuchillos, a lo que se negó” , explicó Tisch.

“No voy a soltar nada, preferiría matarlos a los dos. ¡Los mataré!”, respondió la agresora ante los efectivos. Según relató la jefa policial, los agentes primero recurrieron a pistolas de descarga eléctrica (taser), pero estas “resultaron no ser efectivas”. Luego, cuando Cisneros avanzó hacia ellos mientras sostenía los cuchillos, los policías utilizaron sus armas reglamentarias y le dispararon.

Tras resultar herida, Cisneros fue llevada a un hospital, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Tisch aclaró que “No tenemos razones para creer que esto fuera un acto de terrorismo” y calificó el episodio como “una situación extraordinariamente peligrosa”.

Qué se sabe de la agresora y dónde ocurrió el ataque

El episodio se produjo concretamente en las inmediaciones de la calle 42 y la Séptima Avenida, uno de los sectores de Manhattan que suele recibir una gran cantidad de turistas y que debió ser cerrado de manera temporal tras lo ocurrido.

El alcalde Zohran Mamdani, quien participó de la conferencia de prensa, manifestó su acompañamiento a los familiares de las víctimas, cuyas identidades todavía no fueron difundidas debido a que las autoridades continúan notificando a sus allegados. Además, destacó la rápida respuesta policial, que permitió evitar que “un ataque horrible fuera aún peor”.

Tisch señaló que la Policía ya contaba con antecedentes de “incidentes” relacionados con la salud mental de la agresora registrados en 2018 y 2019, aunque no figuraba ningún arresto asociado a esos episodios.

De acuerdo con las imágenes del tiroteo que testigos difundieron a través de X, Cisneros vestía ropa informal: llevaba pantalones de jean, una remera rosa y un bolso cruzado.