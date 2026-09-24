jueves 24 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2026 - 12:34
Vínculo.

Jujuy recibió a empresarias de Brasil en el marco del Corredor Bioceánico

Una delegación de Mato Grosso do Sul se reunió con emprendedoras y representantes de empresas jujeñas para explorar oportunidades comerciales.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Corredor Bioceanico

Empresarias y emprendedoras de Jujuy y del estado brasileño de Mato Grosso do Sul participaron de un encuentro para conocer sus actividades y evaluar posibles negocios. La reunión se realizó en el marco de la Misión Internacional Técnica SEBRAE DELAS – Argentina 2026 y de la agenda vinculada al Corredor Bioceánico de Capricornio.

Lee además
Desfile doble en la FNE 2026
Jujuy.

Último desfile de carrozas de la FNE 2026 con puntuación: horario y orden de pasada
Santiago Ferrari video
Historias.

La vida detrás de la medalla: así es un día de Santiago Ferrari

La actividad tuvo lugar en el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy. Primero se presentaron los sectores productivos de ambos territorios y, después, las participantes mantuvieron reuniones de vinculación comercial.

Qué sectores participaron del encuentro

La convocatoria reunió a representantes de alimentos y agroindustria, productos gourmet, manufacturas, textiles, indumentaria y diseño. También participaron emprendimientos y empresas de turismo, economía creativa, servicios profesionales, logística y comercio exterior.

Según informó el Gobierno provincial, el objetivo fue generar contactos que puedan dar lugar a intercambios comerciales y proyectos de cooperación a mediano y largo plazo, con especial atención a los emprendimientos liderados por mujeres.

El vínculo con el Corredor Bioceánico

El encuentro forma parte de las actividades que Jujuy y Mato Grosso do Sul desarrollan alrededor del Corredor Bioceánico de Capricornio. Para las empresas participantes, esta instancia permitió conocer posibles socios y explorar mercados fuera de su territorio.

De la jornada participaron el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud; el secretario ejecutivo de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico de Capricornio, Alejandro Marenco; y el legislador Mario Fiad, presidente del consejo provincial dedicado al corredor.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Último desfile de carrozas de la FNE 2026 con puntuación: horario y orden de pasada

La vida detrás de la medalla: así es un día de Santiago Ferrari

Quedaron varadas 56 horas en el aeropuerto de Jujuy y demandaron a la aerolínea

Incendio de pastizales en Monterrico: el fuego avanzó sobre varios lotes

Interrupciones programadas de energía en San Pedro y Monterrico este jueves

Lo que se lee ahora
Ciudad Cultural en la FNE.
Jujuy.

Ciudad Cultural: 5 menores con armas blancas fueron aprehendidos en el desfile de carrozas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Desfile doble en la FNE 2026
Jujuy.

FNE 2026: desfile doble desde las 19 y el orden de las 84 carrozas

Transporte interjurisdiccional en Jujuy.
Octubre.

Aumenta el transporte interjurisdiccional en Jujuy: los nuevos precios

Fatalaccidente cerca de Paso de Jama (Foto generada con IA)
Policiales.

Fatal accidente cerca de Paso de Jama: murió un motociclista brasileño

Corte y desvío en la Ruta 66: recomiendan circular con precaución video
Jujuy.

Ruta Nacional 66: Se registró un nuevo accidente cerca de la Federación Gaucha

Ciudad Cultural en la FNE.
Jujuy.

Ciudad Cultural: 5 menores con armas blancas fueron aprehendidos en el desfile de carrozas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel