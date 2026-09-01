Nafta en Jujuy: cuánto aumentaron los combustibles desde enero hasta septiembre de 2026

Los precios de los combustibles, nafta y gasoil, volvieron a ocupar un lugar central en la economía cotidiana de los jujeños; desde enero hasta septiembre de 2026, los surtidores acumularon varias actualizaciones y el valor por litro tuvo una importante variación en las estaciones de servicio de la provincia.
Un relevamiento realizado sobre los precios de YPF, tomando como referencia los valores publicados durante el año y una estación ubicada en el ingreso al centro de San Salvador de Jujuy, muestra cómo cambió el costo de cargar combustible durante los últimos nueve meses.
Enero 2026: el punto de partida
A comienzos del año, los valores informados para estaciones YPF de Jujuy se ubicaban en:
- Nafta Súper: $1.370 por litro
- Infinia: $1.581 por litro
- Diesel 500: $1.415 por litro
- Infinia Diesel: $1.583 por litro
Estos precios correspondían al inicio del año y ya contemplaban actualizaciones vinculadas a impuestos y ajustes en los costos del sector.
Mayo y junio: nuevas actualizaciones en los surtidores
Durante el primer semestre del año los valores continuaron modificándose.
En mayo, YPF aplicó un incremento y los precios de referencia en Jujuy quedaron en:
- Nafta Súper: $2.202
- Infinia: $2.383
- Diesel 500: $2.361
- Infinia Diesel: $2.550
Un nuevo ajuste llegó en junio, cuando la petrolera volvió a modificar sus pizarras y la nafta súper alcanzó los $2.225 por litro, mientras que la Infinia llegó a $2.390 y el Infinia Diesel a $2.575.
La imagen corresponde a una estación YPF ubicada en el ingreso al centro de San Salvador de Jujuy y muestra los valores vigentes al 1 de septiembre de 2026:
Septiembre: cuánto cuesta cargar hoy en una YPF de San Salvador de Jujuy
1 de septiembre de 2026:
- Nafta Súper: $2.239 por litro
- Infinia: $2.405 por litro
- Infinia Diesel: $2.583 por litro
- Diesel 500: $2.395 por litro
- GNC: $1.244 por m³
Estos valores muestran la evolución del precio final en surtidor durante el año.
¿Cuánto aumentaron desde enero?
Si se comparan los valores iniciales con los actuales:
Nafta Súper
- Pasó de $1.370 a $2.239.
- Aumento aproximado: 63%
Infinia
- Pasó de $1.581 a $2.405.
- Aumento aproximado: 52%
Diesel 500
- Pasó de $1.415 a $2.395.
- Aumento aproximado: 69%
Infinia Diesel
- Pasó de $1.583 a $2.583.
- Aumento aproximado: 63%
Un litro que impacta en toda la economía
El combustible no solo afecta a quienes utilizan vehículos particulares. Las variaciones en nafta y gasoil también tienen impacto directo en transporte, logística, producción y precios finales de distintos bienes.
Durante 2026, las actualizaciones en los surtidores estuvieron vinculadas a distintos factores, entre ellos cambios impositivos, costos internos de las empresas y movimientos del mercado internacional de petróleo.
Además, los valores pueden presentar diferencias según la petrolera, la localidad y la estación de servicio. En Jujuy, los registros más recientes muestran valores cercanos a los actuales para distintas banderas
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