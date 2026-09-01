Nafta en Jujuy: cuánto aumentaron los combustibles desde enero hasta septiembre de 2026

Los precios de los combustibles, nafta y gasoil, volvieron a ocupar un lugar central en la economía cotidiana de los jujeños; desde enero hasta septiembre de 2026, los surtidores acumularon varias actualizaciones y el valor por litro tuvo una importante variación en las estaciones de servicio de la provincia.

Economía Acuerdo Estados Unidos – Irán: cuándo bajarán los precios de la nafta en Argentina

Jujuy. Aumentó la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Un relevamiento realizado sobre los precios de YPF , tomando como referencia los valores publicados durante el año y una estación ubicada en el ingreso al centro de San Salvador de Jujuy, muestra cómo cambió el costo de cargar combustible durante los últimos nueve meses.

A comienzos del año, los valores informados para estaciones YPF de Jujuy se ubicaban en:

Estos precios correspondían al inicio del año y ya contemplaban actualizaciones vinculadas a impuestos y ajustes en los costos del sector.

Mayo y junio: nuevas actualizaciones en los surtidores

Durante el primer semestre del año los valores continuaron modificándose.

En mayo, YPF aplicó un incremento y los precios de referencia en Jujuy quedaron en:

Nafta Súper: $2.202

$2.202 Infinia: $2.383

$2.383 Diesel 500: $2.361

$2.361 Infinia Diesel: $2.550

Un nuevo ajuste llegó en junio, cuando la petrolera volvió a modificar sus pizarras y la nafta súper alcanzó los $2.225 por litro, mientras que la Infinia llegó a $2.390 y el Infinia Diesel a $2.575.

La imagen corresponde a una estación YPF ubicada en el ingreso al centro de San Salvador de Jujuy y muestra los valores vigentes al 1 de septiembre de 2026:

Septiembre: cuánto cuesta cargar hoy en una YPF de San Salvador de Jujuy

1 de septiembre de 2026:

Nafta Súper: $2.239 por litro

$2.239 por litro Infinia: $2.405 por litro

$2.405 por litro Infinia Diesel: $2.583 por litro

$2.583 por litro Diesel 500: $2.395 por litro

$2.395 por litro GNC: $1.244 por m³

Estos valores muestran la evolución del precio final en surtidor durante el año.

¿Cuánto aumentaron desde enero?

Si se comparan los valores iniciales con los actuales:

Nafta Súper

Pasó de $1.370 a $2.239 .

. Aumento aproximado: 63%

Infinia

Pasó de $1.581 a $2.405 .

. Aumento aproximado: 52%

Diesel 500

Pasó de $1.415 a $2.395 .

. Aumento aproximado: 69%

Infinia Diesel

Pasó de $1.583 a $2.583 .

. Aumento aproximado: 63%

Un litro que impacta en toda la economía

El combustible no solo afecta a quienes utilizan vehículos particulares. Las variaciones en nafta y gasoil también tienen impacto directo en transporte, logística, producción y precios finales de distintos bienes.

Durante 2026, las actualizaciones en los surtidores estuvieron vinculadas a distintos factores, entre ellos cambios impositivos, costos internos de las empresas y movimientos del mercado internacional de petróleo.

Además, los valores pueden presentar diferencias según la petrolera, la localidad y la estación de servicio. En Jujuy, los registros más recientes muestran valores cercanos a los actuales para distintas banderas