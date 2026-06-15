lunes 15 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de junio de 2026 - 19:08
Economía

Acuerdo Estados Unidos – Irán: cuándo bajarán los precios de la nafta en Argentina

Desde el comienzo del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el valor de la nafta en la Argentina acumuló un alza del 24,3% en dólares. Los detalles, en la nota.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Acuerdo Estados Unidos – Irán: cuándo bajarán los precios de la nafta en Argentina.&nbsp;

Acuerdo Estados Unidos – Irán: cuándo bajarán los precios de la nafta en Argentina. 

Argentina es el país exportador de petróleo en América Latina que más aumentó el precio de la nafta desde el comienzo del conflicto entre Irán y Estados Unidos, según reveló un informe del Instituto Argentina Grande (IAG).

Lee además
guerra en medio oriente: donald trump confirmo el acuerdo de paz con iran video
EN VIVO.

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump confirmó el acuerdo de paz con Irán
Trump confirmó el acuerdo de paz con Irán y se abre el Estrecho de Ormuz. 
Mundo.

Donald Trump confirmó el acuerdo de paz con Irán y se abre el Estrecho de Ormuz

image

Cuándo bajarán los precios de la nafta tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Tras el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a más de 100 días de tensión en Medio Oriente y habilitar la reapertura del estrecho de Ormuz, el precio del petróleo registró una caída inmediata.

image

La baja tuvo efectos en el negocio energético de la Argentina: el Brent, principal referencia global del petróleo, retrocedió más del 5% en la jornada del lunes y se ubicó en torno a los 82 dólares por barril, alcanzando su menor valor en tres meses.

La baja del petróleo impacta en múltiples frentes, desde el precio de los combustibles hasta las perspectivas de inversión en Vaca Muerta y los proyectos de gas natural licuado (GNL), en un contexto en el que los precios en las estaciones de servicio seguirían altos durante al menos dos meses, aun con una eventual caída adicional del crudo.

En la Argentina, desde el 1 de abril rige el sistema de “buffer” o amortiguador de precios impulsado por YPF, que lidera el mercado con el 55% de participación. La herramienta fue extendida una vez después de su vencimiento, ocurrido a mediados de mayo.

Si bien el precio del petróleo cayó luego del anuncio de Trump declararon que independientemente de la evolución del precio internacional, los valores en surtidor se mantendrán elevados por un período que dependerá de cuánto tarde la baja en consolidarse.

La empresa arrastra una deuda con los productores de crudo generada durante los meses en que el barril cotizó alto y el precio interno no acompañó esa suba.

“En caso de que haya una baja sustancial y sostenida en el tiempo del precio del crudo, podríamos analizar el tema precios en un plazo menor”, señalaron. Entonces, si el Brent se estabiliza cerca de los USD 70, ese plazo se acortaría; si lo hace en torno a los USD 80 o USD 90, el período de compensación se extendería.

Desde el inicio del conflicto, el precio de la nafta en la Argentina registró un aumento acumulado del 24,3% en dólares, posicionando al país a la cabeza de los exportadores de petróleo de América Latina en términos de subas.

image

Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), Ecuador registró una suba de 14,7%, México del 10,7%, Brasil del 4,9% y Colombia del 1,9 por ciento.

La situación en Vaca Muerta

El escenario es más delicado para las inversiones en Vaca Muerta. A USD 80 por barril, la formación neuquina sigue siendo competitiva para atraer capital.

image

Con un valor de 80 dólares por barril, la formación neuquina continúa siendo atractiva para la llegada de inversiones, según analizó Dreizzen. Sin embargo, si el precio retrocede hacia los 65 dólares —nivel previo al conflicto—, el escenario se modifica.

Ese valor roza el breakeven”, dijo y resaltó que se trata del precio mínimo necesario para que un proyecto resulte rentable. Por debajo de ese umbral, varios proyectos de desarrollo podrían perder atractivo financiero, según su análisis.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump confirmó el acuerdo de paz con Irán

Donald Trump confirmó el acuerdo de paz con Irán y se abre el Estrecho de Ormuz

Donal Trump cumple 80 años entre dudas por su salud y una agenda cargada

Donald Trump anunció la muerte del líder del Tren de Aragua en Venezuela

Mundial 2026: Luego de las inauguraciones, siguen los partidos en el tercer día

Lo que se lee ahora
El riesgo país.
País.

El riesgo país volvió a bajar y cayó a 425 puntos básicos

Por  Federico Franco

Las más leídas

Imputaron al adolescente por la muerte de un hombre en Palpalá y esperará el avance de la causa en libertad
Justicia.

Imputaron al adolescente por la muerte de un hombre en Palpalá y esperará el avance de la causa en libertad

Abuso sexual (foto ilustrativa).
Flagelo.

Jujuy, entre las provincias con mayor tasa de delitos contra la integridad sexual

La frontera de Salta con Bolivia podría tener una Zofri: quién podrá comprar y qué se venderá
Comercio.

La frontera de Salta con Bolivia podría tener una Zofri: quién podrá comprar y qué se venderá

Choques en las rutas de Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA) video
Policial.

Un adolescente murió y hubo 44 actas por alcoholemia en la rutas de Jujuy

Accidente en barrio Cuyaya.
Policiales.

Barrio Cuyaya: perdió el control de su auto y chocó contra un poste

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel