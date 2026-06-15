Acuerdo Estados Unidos – Irán: cuándo bajarán los precios de la nafta en Argentina. 

Argentina es el país exportador de petróleo en América Latina que más aumentó el precio de la nafta desde el comienzo del conflicto entre Irán y Estados Unidos, según reveló un informe del Instituto Argentina Grande (IAG).

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Tras el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a más de 100 días de tensión en Medio Oriente y habilitar la reapertura del estrecho de Ormuz , el precio del petróleo registró una caída inmediata .

La baja tuvo efectos en el negocio energético de la Argentina: el Brent , principal referencia global del petróleo, retrocedió más del 5% en la jornada del lunes y se ubicó en torno a los 82 dólares por barril , alcanzando su menor valor en tres meses.

La baja del petróleo impacta en múltiples frentes, desde el precio de los combustibles hasta las perspectivas de inversión en Vaca Muerta y los proyectos de gas natural licuado (GNL), en un contexto en el que los precios en las estaciones de servicio seguirían altos durante al menos dos meses, aun con una eventual caída adicional del crudo.

En la Argentina, desde el 1 de abril rige el sistema de “buffer” o amortiguador de precios impulsado por YPF, que lidera el mercado con el 55% de participación. La herramienta fue extendida una vez después de su vencimiento, ocurrido a mediados de mayo.

Si bien el precio del petróleo cayó luego del anuncio de Trump declararon que independientemente de la evolución del precio internacional, los valores en surtidor se mantendrán elevados por un período que dependerá de cuánto tarde la baja en consolidarse.

La empresa arrastra una deuda con los productores de crudo generada durante los meses en que el barril cotizó alto y el precio interno no acompañó esa suba.

“En caso de que haya una baja sustancial y sostenida en el tiempo del precio del crudo, podríamos analizar el tema precios en un plazo menor”, señalaron. Entonces, si el Brent se estabiliza cerca de los USD 70, ese plazo se acortaría; si lo hace en torno a los USD 80 o USD 90, el período de compensación se extendería.

Desde el inicio del conflicto, el precio de la nafta en la Argentina registró un aumento acumulado del 24,3% en dólares, posicionando al país a la cabeza de los exportadores de petróleo de América Latina en términos de subas.

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Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), Ecuador registró una suba de 14,7%, México del 10,7%, Brasil del 4,9% y Colombia del 1,9 por ciento.

La situación en Vaca Muerta

El escenario es más delicado para las inversiones en Vaca Muerta. A USD 80 por barril, la formación neuquina sigue siendo competitiva para atraer capital.

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Con un valor de 80 dólares por barril, la formación neuquina continúa siendo atractiva para la llegada de inversiones, según analizó Dreizzen. Sin embargo, si el precio retrocede hacia los 65 dólares —nivel previo al conflicto—, el escenario se modifica.

“Ese valor roza el breakeven”, dijo y resaltó que se trata del precio mínimo necesario para que un proyecto resulte rentable. Por debajo de ese umbral, varios proyectos de desarrollo podrían perder atractivo financiero, según su análisis.