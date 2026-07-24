Ciclosporiasis: qué es la infección asociada a la lechuga contaminada que encendió las alertas

El avance de un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos provocó hasta el momento más de 4.100 diagnósticos confirmados y alrededor de 308 personas internadas , de acuerdo con las cifras difundidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) .

En el marco de las averiguaciones, los investigadores analizan una posible relación entre los casos detectados y determinados lotes de lechuga iceberg que fueron retirados de circulación. Mientras tanto, los organismos sanitarios continúan con las tareas para determinar el origen del brote.

La ciclosporiasis es una afección que compromete el sistema digestivo y se origina por la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis . Ante el brote registrado en Estados Unidos , las autoridades recomiendan que las personas no consuman los alimentos que fueron retirados del mercado, permanezcan atentas a posibles señales como la diarrea y recurran a un especialista médico en caso de considerar que estuvieron en contacto con verduras crudas potencialmente contaminadas.

De acuerdo con la información publicada por The New York Times , los contagios confirmados fueron detectados en 41 estados del país. Parte de los episodios registrados estaría relacionada con el consumo de lechuga iceberg utilizada en establecimientos de Taco Bell .

Los registros de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) indican que una proporción importante de los casos se concentra en una zona integrada por cinco estados de la región del Medio Oeste. En tanto, el retiro preventivo del producto involucró partidas de lechuga que habían sido distribuidas en 27 estados.

“Se han notificado infecciones por Cyclospora en al menos 41 estados este año, pero los investigadores aún trabajan para determinar cuántas forman parte del brote en nueve estados vinculado a la lechuga iceberg rallada suministrada por Taylor Farms y servida en restaurantes Taco Bell, y cuántas representan grupos separados o enfermedades no relacionadas. Las investigaciones incluyen la comparación de los historiales alimentarios de los pacientes, los resultados de laboratorio y los registros de la cadena de suministro”, comunicó hoy The Washigton Post.

Hasta la semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizaban más de 11.500 reportes sospechosos de ciclosporiasis autóctona durante la actual temporada. De ese total, 4.173 casos fueron confirmados, mientras que cerca de 7.400 permanecían bajo estudio, a la espera de nuevos controles y evaluaciones de laboratorio que permitan determinar si las infecciones se originaron dentro del territorio estadounidense.

Por otra parte, la Secretaría de Salud de México comunicó ayer que los estudios realizados sobre muestras de lechuga elaborada por Taylor Farms de México no detectaron la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis.

Qué es la ciclosporiasis y cómo se transmite

Según explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la ciclosporiasis es una infección que afecta el aparato digestivo y es provocada por el microorganismo Cyclospora cayetanensis, un parásito de tamaño microscópico. El contagio puede producirse cuando una persona ingiere alimentos o consume agua que se encuentran contaminados con este agente.

La circulación del parásito se genera a partir de la contaminación con materia fecal humana. En Estados Unidos, distintos episodios registrados anteriormente fueron relacionados con el consumo de frutas y verduras frescas. El contagio de manera directa entre individuos no suele ser frecuente, debido a que el parásito requiere permanecer entre una y dos semanas en el entorno antes de alcanzar la capacidad de infectar.

Eduardo Gutierrez-Rodriguez, profesor asociado especializado en seguridad de productos frescos de la Universidad Estatal de Colorado, señaló que ese período de tiempo representa una dificultad para determinar cuál fue el alimento responsable de la infección, ya que la identificación depende en gran medida de la memoria y los antecedentes que pueda aportar la persona afectada.

Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis

La ciclosporiasis compromete principalmente el intestino delgado y, de acuerdo con los CDC, suele manifestarse con episodios de diarrea abundante y acuosa, acompañados por dolores abdominales y diferentes trastornos digestivos. El tiempo que transcurre desde el ingreso del parásito al organismo hasta la aparición de los primeros signos puede ser, en promedio, de aproximadamente una semana, aunque el período de incubación puede extenderse desde dos días hasta más de dos semanas.

Entre las señales más frecuentes de esta infección se encuentran la diarrea líquida, el cansancio y la disminución del apetito. Además, los organismos sanitarios mencionan otros posibles síntomas como dolores o espasmos abdominales, distensión del abdomen, mayor presencia de gases, náuseas y descenso de peso.

En una publicación destinada a pacientes, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chicago detalló que el intestino delgado cuenta con pequeñas estructuras conocidas como vellosidades, cuya función es incorporar agua y nutrientes al organismo. Cuando algún microorganismo o agente perjudica estas formaciones, el proceso de absorción se ve afectado y puede provocar la aparición de deposiciones blandas y con abundante líquido.

En ese mismo material, los especialistas David Zhang y Joseph Newberg señalaron que un brote reciente provocado por el parásito Cyclospora puede ocasionar cuadros de diarrea de gran intensidad.

Las manifestaciones de esta infección pueden confundirse con las provocadas por otros trastornos de origen bacteriano, viral, parasitario o relacionados con la presencia de toxinas. En numerosos casos, las personas afectadas experimentan una mejoría inicial, pero posteriormente los síntomas pueden volver a aparecer. Esto ocurre porque, cuando no se recibe el tratamiento adecuado, la enfermedad puede extenderse durante varias semanas e incluso por períodos más prolongados.

Cómo es el diagnóstico y tratamiento

De acuerdo con los CDC, para confirmar la presencia de la infección es necesario realizar estudios específicos sobre muestras de materia fecal. El organismo sanitario advierte que, en determinadas situaciones, puede ser necesario recolectar varias muestras en diferentes jornadas, debido a que el parásito Cyclospora no siempre resulta sencillo de identificar mediante los controles habituales de laboratorio.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que el abordaje recomendado consiste en el uso de antibióticos como la combinación de trimetoprim y sulfametoxazol. Además, recomiendan acudir a un especialista médico ante la aparición de síntomas luego de una posible exposición al parásito.

“Con el tiempo, la mayoría de las personas con el sistema inmunitario saludable se recuperan de la ciclosporosis sin tratamiento”, señalaron las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

Por su parte, especialistas de la Universidad de Chicago explicaron que, cuando el paciente presenta un buen estado de salud y consigue mantener una adecuada reposición de líquidos y electrolitos, puede ser una alternativa dejar que el organismo combata la infección por sus propios medios, acompañado de una correcta hidratación.

Sin embargo, los especialistas aconsejan solicitar una evaluación médica cuando la diarrea se prolonga durante más de dos o tres días o cuando se registran más de seis evacuaciones diarias. Además, advierten que quienes tienen el sistema inmunológico debilitado o padecen enfermedades renales presentan una mayor probabilidad de desarrollar complicaciones.

En qué alimentos puede aparecer el parásito y qué hacer con las verduras crudas

Una investigación difundida en la revista especializada Foods describió a Cyclospora cayetanensis como un protozoo emergente relacionado con episodios de gastroenteritis registrados en diferentes regiones del mundo.

El estudio destacó que, durante los últimos 20 años, numerosos brotes de ciclosporiasis fueron asociados de forma frecuente al consumo de frutas y vegetales frescos que suelen ingerirse sin cocción y cuyo proceso de lavado puede resultar complejo. Entre los alimentos mencionados aparecen productos como frambuesas, albahaca, cilantro y lechuga.

En el marco del brote, distintos especialistas en seguridad alimentaria entrevistados por la revista Time señalaron que el parásito Cyclospora tiene la capacidad de afectar una amplia variedad de alimentos, especialmente productos frescos de origen vegetal.

Precios de las frutas y verduras en este invierno: Pimientos, chauchas, berenjenas, frutillas y uvas registraron subas por las heladas. Un vendedor detalló los precios actuales.

Ante esta situación, los expertos consultados por Time coincidieron en que no resulta necesario eliminar por completo el consumo de verduras crudas. La recomendación principal consiste en prestar especial atención a los alimentos que fueron retirados del mercado o aquellos que se encuentran bajo análisis dentro de la investigación sanitaria.

Donald Schaffner, profesor de microbiología de alimentos en la Universidad Rutgers, aseguró que continúa consumiendo ensaladas con normalidad y afirmó: “Comí una ensalada anoche y la noche anterior, y voy a comer una ensalada esta noche”. El especialista explicó que su postura se basa en prestar atención a los productos que fueron retirados del mercado o señalados específicamente por los organismos de control, en lugar de evitar por completo un grupo entero de alimentos.

En esa misma nota, Barbara Kowalcyk, directora del Instituto de Seguridad Alimentaria y Seguridad Nutricional de la Universidad George Washington, explicó que suspender por completo el consumo de lechuga no constituye una solución adecuada. La especialista aconsejó que cada individuo analice sus propias condiciones y posibles factores de exposición, especialmente en el caso de niños pequeños, mujeres embarazadas, personas mayores y pacientes con defensas bajas, quienes presentan una mayor vulnerabilidad.

Hojas verdes. Un bowl con lechuga, una comida ideal para llevar una alimentación saludable.

Cómo prevenir el contagio: lavado y cocción

Las indicaciones principales frente a esta situación consisten en consultar los comunicados oficiales sobre los retiros de alimentos y evitar el consumo de aquellos productos incluidos en las advertencias emitidas por las autoridades sanitarias, de acuerdo con los CDC. A su vez, el especialista Gutierrez-Rodriguez destacó la importancia de no subestimar el brote y recomendó mantenerse alerta ante la posible aparición de signos compatibles con la infección.

Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejaron adoptar medidas de prevención para disminuir las probabilidades de contagio por Cyclospora. Entre ellas se encuentran la correcta higiene de manos y el lavado cuidadoso de todas las frutas y verduras bajo agua corriente antes de consumirlas, prepararlas o utilizarlas en la cocina.

El organismo sanitario señaló además que someter los alimentos a cocción puede ayudar a destruir el parásito. Asimismo, aclaró que el simple lavado de los productos no asegura la eliminación de Cyclospora, por lo que aconsejó cocinar los vegetales hasta alcanzar una temperatura mínima de 158 °F (70 °C).

Por otra parte, las autoridades recomendaron a las personas que residen en los estados afectados por el brote mantenerse atentas a las actualizaciones oficiales y revisar los avisos relacionados con productos retirados del mercado.

Los CDC señalaron que, en caso de haber adquirido lechuga incluida en un retiro del mercado, los consumidores deben tirarla o entregarla nuevamente al comercio donde fue comprada. Además, indicaron que si una persona no conoce la procedencia del producto consumido en un restaurante, debe consultar al establecimiento para obtener esa información.

Asimismo, las autoridades sanitarias aconsejaron higienizar todos los utensilios, elementos y superficies que hayan podido entrar en contacto con la lechuga afectada. Para ello, recomendaron utilizar agua caliente y jabón o recurrir al lavavajillas cuando sea posible.

El impacto del brote en el consumo de ensaladas

El avance del brote tuvo consecuencias sobre los hábitos de compra y la seguridad percibida por los consumidores en Estados Unidos. En la cadena Stew Leonard’s, por ejemplo, la comercialización de lechuga registró una disminución de entre 10% y 11%, mientras que los locales especializados en comidas a base de ensaladas experimentaron una reducción en la cantidad de clientes.

Entre las empresas más perjudicadas apareció Taco Bell, que sufrió una baja aproximada del 19% en el número de visitas en comparación con el promedio anual, según datos difundidos por The New York Times. Ese mismo medio informó además que las acciones de compañías como Sweetgreen, Chipotle y Cava acumularon descensos de hasta 24% desde mediados de julio.

El impacto del brote también se reflejó en establecimientos gastronómicos de menor tamaño, donde algunos negocios optaron por suspender el uso de lechuga durante un período determinado o reemplazar las ensaladas tradicionales por alternativas elaboradas con vegetales cocidos. A su vez, aumentó la preocupación entre clientes y comerciantes debido a las notificaciones de retiro de productos, cuyos sistemas de identificación mediante códigos resultaban complejos de comprender.