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23 de julio de 2026 - 10:22
Salud.

Investigan una presunta venta de turnos médicos dentro de un hospital de Orán

La directora del Hospital San Vicente de Paul confirmó irregularidades en los turnos y dijo que personal intervinó para favorecer la obtención de cupos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Denunciaron venta de turnos médicos por parte de personal.

Denunciaron venta de turnos médicos por parte de personal.

La directora del Hospital San Vicente de Paul, ubicado en la ciudad de Orán, Silvia Gutiérrez, se refirió a una situación irregular que generó preocupación dentro de la institución. Según explicó, se habría detectado la presunta participación de integrantes del personal del establecimiento en la comercialización de turnos para consultas médicas.

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La profesional confirmó que se habían registrado prácticas irregulares relacionadas con la asignación de turnos mediante redes sociales.

Denuncias por la venta de turnos

Según explicó, las personas involucradas ofrecían y gestionaban lugares dentro de las filas presenciales para acceder a distintas especialidades, como clínica médica, pediatría y odontología, además de intentar concentrar una parte de los cupos disponibles a través del sistema digital.

La situación tomó mayor notoriedad a partir de distintas publicaciones difundidas en plataformas sociales y por el aumento de los reclamos de los habitantes de la zona, quienes manifestaron dificultades y obstáculos para conseguir una atención sanitaria en tiempo adecuado, según informó Metronoticias.

Ante esta situación, las autoridades del hospital decidieron establecer nuevas medidas de supervisión, entre ellas el bloqueo de manera periódica de los números de teléfono identificados como parte de operaciones destinadas a la especulación con turnos.

Medidas internas y sanciones

Hemos tenido personal de nuestro hospital que han estado vendiendo”, afirmó Gutiérrez, quien además señaló que también se habrían producido presiones y acciones de condicionamiento para favorecer a determinadas personas. La funcionaria explicó que se aplicaron las medidas disciplinarias correspondientes contra aquellos trabajadores que fueron identificados como participantes de esta práctica irregular.

Además, la funcionaria explicó que la asignación de turnos se realiza cada dos semanas, aunque reconoció que la oferta de especialidades disponibles es limitada.

Por ese motivo, se habilita la llegada de profesionales provenientes de la ciudad de Salta para que puedan brindar atención en consultorios: “(…) pero siempre va a ser escaso la cantidad de turnos que yo te pueda dar, porque vienen 2 veces al mes y son 15 pacientes cada uno, tampoco los puedo tener mañana, tarde y noche atendiendo porque tampoco la calidad es buena”.

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