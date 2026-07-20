Cuál es la clave para el cuidado del cerebro

El cerebro rige nuestra vida, pero pocas veces pensamos en su salud hasta que algo falla. Convocado por la Federación Mundial de Neurología, cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro para recordar que afecciones como el ACV, la migraña o las demencias están entre las principales causas de discapacidad en el mundo. La buena noticia es que muchas de ellas se pueden prevenir.

Más de 3.000 millones de personas (1 de cada 3) viven con una enfermedad neurológica que son la principal causa de enfermedad y discapacidad en el mundo. Pero muchos de estos trastornos neurológicos pueden prevenirse, como el 80% de los casos de ACV actuando sobre los factores de riesgo que pueden ocasionarlo.

Valeria El Haj, directora médica nacional de OSPEDYC, explica que: “Lejos de ser una preocupación exclusiva de la vejez, la salud cerebral se construye día a día. Los hábitos de hoy determinan la lucidez del mañana”, por lo que la neurociencia recomienda incorporar rutinas simples pero sostenidas:

Dieta saludable y equilibrada: alimentación variada que incluya frutas, verduras y pescados, evitando los excesos. Es fundamental mantener una dieta baja en sal y azúcares para proteger los vasos sanguíneos cerebrales.

alimentación variada que incluya frutas, verduras y pescados, evitando los excesos. Es fundamental mantener una dieta baja en sal y azúcares para proteger los vasos sanguíneos cerebrales. Hidratación constante: mantener una buena hidratación para el funcionamiento diario de las neuronas.

mantener una buena hidratación para el funcionamiento diario de las neuronas. Ejercicio regular: realizar actividad física moderada (como caminar o nadar) mejora notablemente la circulación sanguínea hacia el cerebro.

realizar actividad física moderada (como caminar o nadar) mejora notablemente la circulación sanguínea hacia el cerebro. Evitar hábitos nocivos: eliminar el tabaquismo y evitar el consumo excesivo de alcohol o drogas.

eliminar el tabaquismo y evitar el consumo excesivo de alcohol o drogas. Actividades cognitivas: desafiar el cerebro de forma constante con lectura, rompecabezas, sopa de letras, juegos de mesa o el aprendizaje de nuevos idiomas. Esto obliga a pensar, resolver situaciones y mantener activas las conexiones neuronales.

desafiar el cerebro de forma constante con lectura, rompecabezas, sopa de letras, juegos de mesa o el aprendizaje de nuevos idiomas. Esto obliga a pensar, resolver situaciones y mantener activas las conexiones neuronales. Descanso de calidad: dormir entre 7 y 9 horas diarias es indispensable, ya que es durante el sueño profundo cuando el cerebro consolida la memoria y se limpia de toxinas.

dormir entre 7 y 9 horas diarias es indispensable, ya que es durante el sueño profundo cuando el cerebro consolida la memoria y se limpia de toxinas. Fomentar la interacción social: mantener vínculos activos y compartir tiempo con la familia y amigos estimula el cerebro y protege contra el deterioro cognitivo.

mantener vínculos activos y compartir tiempo con la familia y amigos estimula el cerebro y protege contra el deterioro cognitivo. Prevenir riesgos cardiovasculares: controlar factores como la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la glucemia alta y el sobrepeso.

controlar factores como la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la glucemia alta y el sobrepeso. Atención a la salud mental: consultar a un médico o especialista ante síntomas de estrés crónico, ansiedad o depresión, ya que afectan directamente las funciones cerebrales. “Sin embargo —asegura la Dra. El Haj—, cuando la prevención no basta, saber reaccionar a tiempo es vital porque en neurología cada minuto cuenta. Los médicos insistimos en que ante la aparición súbita de debilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar, pérdida repentina de la visión, un dolor de cabeza explosivo o falta de equilibrio, se debe acudir de inmediato a una guardia. Cuidar el cerebro es una inversión diaria; escuchar a nuestro cuerpo hace toda la diferencia”.

Por eso, es sumamente importante que la comunidad esté preparada para detectar estos signos de alerta y saber cómo actuar. Reconocer los síntomas a tiempo puede marcar la diferencia entre una recuperación favorable o secuelas permanentes. “En este Día Mundial del Cerebro, el mensaje más urgente es la prevención. Reconocer a tiempo señales como un dolor de cabeza explosivo, la falta de equilibrio o la dificultad para expresarse puede salvar una vida si se acude de inmediato a una guardia. El cerebro es el motor de todo lo que somos; cuidarlo con hábitos saludables y atención temprana es la mejor inversión para nuestro futuro”, destacó El Haj.

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