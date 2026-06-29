Detuvieron a una médica de Gendarmería y a una cosmetóloga con 70 kilos de cocaína

Alrededor de las 10 de la mañana de este domingo, una médica perteneciente a Gendarmería Nacional Argentina fue detenida en Tartagal, Salta tras haber denunciado un presunto intento de robo . Sin embargo, al inspeccionar el vehículo en el que se trasladaba junto a otra mujer, efectivos policiales hallaron aproximadamente 70 kilos de cocaína escondidos en el baúl del auto .

El inusual hecho tuvo como protagonista a Ivana Georgina Portal , de 39 años , señalada como irrecuperable para el sistema financiero y pareja de un chofer —también integrante de Gendarmería Nacional Argentina — que se desempeña en el jefe del escuadrón de esa localidad salteña, según indicaron fuentes del caso.

No obstante, el contexto previo al descubrimiento de la droga resulta aún más llamativo. Según trascendió, Portal y su acompañante, Delia Yolanda Tame , una cosmetóloga de 35 años , dieron aviso a la Policía tras vivir una situación que describieron como “ de película ” mientras circulaban por la Ruta Nacional 34 .

El automóvil Renault Duster con la luneta trasera rota y un orificio de bala, vinculado a la detención de una médica de Gendarmería con 74 kilos de cocaína.

De acuerdo con el testimonio brindado ante la Policía de Salta , ambas mujeres afirmaron haber sido interceptadas por otro vehículo, una camioneta blanca que no tenía patente trasera . En ese contexto, relataron que, al intentar evitar el presunto asalto , los ocupantes del rodado efectuaron disparos .

A pesar del ataque, lograron salir ilesas, aunque los proyectiles impactaron y dañaron la luneta trasera y uno de los neumáticos. Finalmente, detuvieron la marcha a la altura del acceso a la localidad de El Potrero.

Delia Tame, la cosmetóloga detenida.

Lo que las dos mujeres —que mantenían una relación de amistad— no advirtieron en ese momento es que uno de los disparos había alcanzado a levantar la chapa de un doble fondo ubicado en el baúl del vehículo que conducía Tame. Esa rotura dejó al descubierto varios “ladrillos de cocaína” de color amarillento que estaban siendo trasladados con destino a Buenos Aires. A partir de ese hallazgo, ambas quedaron detenidas.

Hipótesis de la investigación y posible vínculo narco en la zona

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron a este medio que una de las hipótesis es que el hecho podría haber sido una falsa “mexicaneada”, es decir, un asalto simulado para robar droga entre organizaciones. En ese contexto, las mujeres habrían sentido que su vida corría peligro, motivo por el cual decidieron contactar a las autoridades pese al riesgo de quedar expuestas.

Además, existe un dato adicional: en ese mismo punto ya se había detectado una dinámica parecida. Los investigadores sospechan que podría tratarse de un método utilizado por una organización narco de la región que no solo se encarga de organizar los traslados de droga, sino también de ejecutar las llamadas “mexicaneadas”.

La médica de Gendarmería detenida.

En ese esquema, según explican, “Se roban así mismos para no pagar el transporte. Y las personas a las que le sacan la droga, quedan en deuda con ellos”.

Bajo esa hipótesis, la situación de la médica y la cosmetóloga iría más allá del proceso judicial y la posible detención. De acuerdo con fuentes del caso, el envío de estupefacientes estaría vinculado a un grupo criminal que opera en la zona de Tartagal, Salta.