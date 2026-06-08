Intentó trasladar casi media tonelada de cocaína por Tucumán y fue detenido

Un operativo de rutina realizado por efectivos de Gendarmería Nacional sobre una ruta tucumana terminó con el secuestro de más de 470 kilos de cocaína y la detención de un hombre que transportaba la droga oculta en la caja de una camioneta. El procedimiento tuvo lugar en la localidad de Río Seco y permitió desbaratar un importante traslado de estupefacientes que circulaba dentro de la provincia.

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La intervención se inició a partir de las contradicciones en las respuestas del conductor y culminó con el hallazgo de 449 paquetes de clorhidrato de cocaína escondidos detrás de bidones de combustible y cubiertos con bolsas de arpillera.

El procedimiento fue llevado adelante durante la noche del jueves por integrantes de la Sección “Monteros” del Escuadrón 71 de Gendarmería Nacional.

Los uniformados realizaban controles sobre la Ruta Nacional Nº 157, a la altura de la localidad tucumana de Río Seco, cuando detuvieron la marcha de una camioneta para efectuar una inspección preventiva.

Al ser consultado sobre el recorrido y la carga que transportaba, el conductor manifestó que circulaba entre la ciudad de Famaillá y la localidad de Atahona. Sin embargo, sus respuestas presentaron inconsistencias y contradicciones que llamaron la atención de los gendarmes.

Ante esa situación, los efectivos decidieron profundizar la inspección del vehículo.

Bidones de combustible y bolsas de arpillera para ocultar la droga

Durante la requisa inicial, los funcionarios levantaron la lona que cubría la caja de la camioneta y detectaron varios bidones con combustible.

La presencia de estos recipientes incrementó las sospechas de los investigadores, quienes consideran que este tipo de elementos suele utilizarse para intentar disimular el olor de los estupefacientes y dificultar la detección por parte de los controles de seguridad.

Detrás de los bidones encontraron varias bolsas de arpillera de color verde, cuyo contenido resultó ser aún más revelador.

El hallazgo de 449 paquetes de cocaína

Por disposición del Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán, el operativo fue trasladado a las instalaciones del Escuadrón “Aguilares” para realizar una inspección más exhaustiva y en condiciones de mayor seguridad.

En presencia de testigos, los efectivos extrajeron de la parte trasera del vehículo un total de 449 paquetes rectangulares que contenían una sustancia blancuzca.

Posteriormente se realizaron las pruebas de campo narcotest y el pesaje correspondiente, procedimientos que confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína.

El resultado final arrojó un cargamento de 470 kilos con 470 gramos de droga, una de las cantidades más significativas detectadas en la región durante los últimos meses.

Los antecedentes migratorios del detenido

Mientras avanzaban las actuaciones judiciales, los investigadores consultaron los sistemas de antecedentes de la Fuerza y detectaron que el conductor registraba numerosos movimientos migratorios hacia países limítrofes.

Este dato quedó incorporado a la investigación que ahora busca determinar el origen de la droga, su destino final y la posible participación de otras personas en la maniobra.

El hombre, de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó inmediatamente a disposición de la Justicia Federal.

Secuestro de la droga y avance de la investigación

Tras confirmar la presencia del estupefaciente, el magistrado interviniente ordenó el secuestro de la cocaína, de la camioneta utilizada para el traslado y de todos los elementos considerados de interés para la causa.

Asimismo, dispuso la detención del conductor por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Ahora la investigación continuará para reconstruir la ruta del cargamento y establecer si formaba parte de una estructura de narcotráfico más amplia que operaba en el norte argentino.

Un golpe al narcotráfico en una ruta estratégica

La Ruta Nacional 157 constituye uno de los corredores utilizados para el transporte de mercaderías y vehículos entre distintas provincias del país, por lo que los controles de las fuerzas federales resultan clave para detectar maniobras vinculadas al narcotráfico.

En este caso, una inspección que comenzó como un control vehicular de rutina terminó con el secuestro de casi media tonelada de cocaína, evitando que una importante cantidad de droga continuara su recorrido y llegara a los mercados ilegales.