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1 de junio de 2026 - 17:32
País.

Viajaban desde Jujuy con 376 cápsulas de cocaína en el estómago

Cuatro pasajeros que viajaban en un colectivo procedente de Jujuy fueron detenidos en Tucumán con cápsulas de cocaína ingeridas.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Viajabandesde Jujuy con 376 cápsulas de cocaína ingeridas

Viajaban desde Jujuy con 376 cápsulas de cocaína ingeridas

Cuatro pasajeros que viajaban en un colectivo procedente de Jujuy fueron detenidos en Tucumán luego de que Gendarmería confirmara que llevaban 376 cápsulas de cocaína ingeridas. El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional N° 9 y permitió decomisar más de 4 kilos de droga.

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Personal del Escuadrón 55 “Tucumán” controló un transporte de pasajeros sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1.358. El ómnibus había iniciado su recorrido en Jujuy. Durante el registro de la documentación de los pasajeros, los gendarmes advirtieron el nerviosismo de tres mujeres y un hombre, todos ciudadanos de nacionalidad boliviana.

Además, detectaron inconsistencias en los documentos presentados, por lo que profundizaron el procedimiento ante la sospecha de un posible traslado de estupefacientes.

Viajaban desde Jujuy con 376 cápsulas de cocaína ingeridas
Viajaban desde Jujuy con 376 cápsulas de cocaína ingeridas

Viajaban desde Jujuy con 376 cápsulas de cocaína ingeridas

Sospecharon que eran “cápsuleros”

Ante la presunción de que podían estar frente a un caso de “cápsuleros” o “mulas”, los efectivos trasladaron a los involucrados hacia un centro de salud de esa provincia.

En el hospital, se les realizaron placas radiográficas que confirmaron la presencia de cuerpos extraños compatibles con cápsulas con estupefacientes.

Viajaban desde Jujuy con 376 cápsulas de cocaína ingeridas
Viajaban desde Jujuy con 376 cápsulas de cocaína ingeridas

Viajaban desde Jujuy con 376 cápsulas de cocaína ingeridas

Secuestraron más de 4 kilos de cocaína

Los cuatro pasajeros quedaron bajo observación en el Centro de Salud de la ciudad de Tucumán hasta completar la evacuación de las cápsulas. En total, los gendarmes decomisaron 376 cápsulas con cocaína, con un peso total de 4 kilos 097 gramos.

Intervino el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán, que dispuso el secuestro de la droga y de otros elementos de interés para la causa. Los cuatro ciudadanos quedaron detenidos por infracción a la Ley 23.737.

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