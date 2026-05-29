Incineraron más de 3 toneladas de marihuana y cocaína en Palpalá

Incineraron más de 3 toneladas de marihuana en Palpalá

Más de tres toneladas de marihuana fueron incineradas en la provincia de Jujuy, en el marco de un operativo coordinado por Gendarmería Nacional y autoridades judiciales federales. Las sustancias ilícitas habían sido secuestradas en distintos procedimientos realizados en la provincia de Salta.

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La quema se llevó a cabo en un Complejo Minero – Forestal Siderúrgico ubicado en el departamento Palpalá, donde fueron trasladados los cargamentos bajo estrictas medidas de seguridad.

Incineraron más de 3 toneladas de marihuana en Palpalá

Incineraron más de 3 toneladas de marihuana en Palpalá

Según se informó, durante el operativo se destruyeron un total de 1.657 kilos y 004 gramos de cocaína y sustancia de corte, además de 1.405 kilos y 024 gramos de cannabis sativa.

Las drogas habían sido decomisadas en distintos procedimientos efectuados por efectivos de los Escuadrones de Gendarmería desplegados en territorio salteño.

Participaron escuadrones de distintos puntos de Salta

El traslado y posterior destrucción de los estupefacientes fue autorizado para el personal dependiente de la Región IX “Salta”.

En el operativo intervinieron efectivos de los Escuadrones 45 “Salta”, 20 “Orán”, 22 “San Antonio de los Cobres”, 52 “Tartagal”, 54 “Aguaray” y 61 “Salvador Mazza”, quienes participaron de las investigaciones y secuestros de las sustancias ilegales.

Presencia de autoridades judiciales y de la Fuerza

La incineración se concretó al mediodía y contó con la presencia de jefes de Región y Escuadrones de Gendarmería Nacional, además de representantes de las Sedes Fiscales Descentralizadas de Salta, Tartagal y Orán.

El procedimiento de desnaturalización de la droga se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y control judicial.