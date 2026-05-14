Detuvieron a una mujer que arrojaba piedras y llevaba marihuana en barrio Belgrano

La hermana de la implicada dio aviso a la policía al ver a su familiar arrojando piedras contra domicilios.

La hermana de la implicada dio aviso a la policía al ver a su familiar arrojando piedras contra domicilios.

Disturbios en Barrio Belgrano: Según la Policía, arrojaba piedras contra domicilios de calle Mitre y luego intentó escapar hacia calle Lugones (imagen ilustrativa realizada con IA)

Una mujer de 34 años fue demorada en barrio Belgrano de San Salvador de Jujuy luego de causar disturbios en la vía pública y arrojar piedras contra domicilios de la zona. El procedimiento fue realizado por efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional N° 1, tras un alerta del sistema 911.

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El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 10.50, en inmediaciones de calle Mitre. Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una vecina, quien manifestó que su hermana se encontraba totalmente alterada y ocasionando disturbios.

La hermana de la implicada dio aviso a la policía al ver a su familiar arrojando piedras contra domicilios.

De acuerdo con la información policial, al advertir la presencia de los efectivos, la mujer intentó darse a la fuga hacia calle Lugones. Sin embargo, fue interceptada rápidamente y trasladada a la Seccional 44°.

Lo que comenzó como una intervención por disturbios terminó derivando en una causa vinculada a estupefacientes, luego de la requisa realizada sobre sus pertenencias.

Durante el procedimiento, y ante la presencia de testigos, el personal policial revisó una riñonera color rosado que llevaba la mujer. Según informaron, del interior emanaba un fuerte olor característico.

Al abrirla, encontraron 19 envoltorios con sustancia vegetal. Luego intervino personal de Narcotráfico, que realizó la prueba de campo correspondiente y confirmó que se trataba de marihuana, cannabis sativa.

Mujer detenida La hermana de la implicada dio aviso a la policía al ver a su familiar arrojando piedras contra domicilios.

Quedó a disposición de la Justicia

Tanto la sustancia secuestrada como la mujer quedaron a disposición de la Justicia especializada en narcotráfico. La investigación continuará para determinar las circunstancias del hecho y si la droga estaba destinada a la venta o distribución. La mujer fue demorada inicialmente por causar desmanes y atacar domicilios a piedrazos, pero la causa cambió de rumbo cuando se descubrieron los envoltorios durante la requisa