Corte de luz programado en el barrio Belgrano este martes por tareas de mejora

La interrupción está prevista entre las 9:00 y las 11:00, de manera aproximada, y alcanzará al barrio Belgrano, en el cuadrante comprendido entre las calles 25 de Abril, Santa María de Oro, Juanita Moro, A. Capdevila y B. Moreno, además de sectores aledaños.
Desde la empresa indicaron que los trabajos consisten en el ajuste del voltaje de salida de un transformador de potencia, lo que permitirá regular la tensión que reciben los usuarios. Además, se realizará el reemplazo de dispositivos que permiten seccionar la red y de cables que conectan la salida principal con la línea de baja tensión, con el objetivo de mejorar la calidad y estabilidad del suministro eléctrico.
Las tareas forman parte de un plan de mejoras programadas que requieren la interrupción temporal del servicio para poder trabajar con seguridad en la red.
Desde EJESA recomendaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias, desenchufar equipos sensibles y planificar actividades que dependan de la energía eléctrica durante el horario informado.