miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 09:03
Capital.

Detienen a un hombre alcoholizado que causaba disturbios en el barrio Belgrano

Un hombre fue detenido en plena calle por generar disturbios en la calle bajo el consumo de alcohol. El hecho ocurrió en barrio Belgrano.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Detenidos en Barrio Belgrano por consumir alcohol en plena calle y generar disturbios

Detenidos en Barrio Belgrano por consumir alcohol en plena calle y generar disturbios

Durante la mañana del martes 18 de noviembre, dos personas fueron detenidas en la intersección de calles Maimará y Moscú, en barrio Belgrano, luego de ser encontradas consumiendo bebidas alcohólicas y provocando disturbios en la vía pública. Los vecinos alertaron sobre la situación a través del 911, lo que motivó la intervención inmediata de un equipo motorizado que patrullaba la zona.

Detenidos en San Salvador de Jujuy por consumir alcohol en plena calle y generar disturbios
Detenidos en San Salvador de Jujuy por consumir alcohol en plena calle y generar disturbios

Detenidos en San Salvador de Jujuy por consumir alcohol en plena calle y generar disturbios

Un hombre se tornó agresivo al ser identificado

Al llegar al lugar, los efectivos intentaron identificar a los involucrados, pero uno de ellos, un hombre de 31 años, reaccionó de manera agresiva y se negó a colaborar. Debido a su comportamiento y al desorden generado, los agentes procedieron a detenerlo para resguardar la tranquilidad del sector.

Detectaron que tenía una orden de comparendo vigente

Tras verificar sus datos, se constató que el hombre tenía una orden judicial de comparendo pendiente desde marzo de este año, relacionada con una causa previa. Esto reforzó la decisión de trasladarlo a la dependencia correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

