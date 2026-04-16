Chocó en la Ruta 34, dio positivo de alcoholemia y encontraron marihuana en el auto

RN 34: penitenciario chocó, dio positivo de alcoholemia y hallaron marihuana en el auto (imagen con IA)

Un efectivo penitenciario protagonizó un fuerte siniestro vial sobre la RN 34, a la altura del Mojón kilómetro 1201, pasando Arrayanal, en la zona del cañaveral. El hecho fue reportado al 911 por un transeúnte que advirtió la presencia de un automóvil dentro de un canal de riego.

Cuando el personal policial llegó al lugar, constató el episodio y encontró al conductor consciente. Según manifestó en ese momento, se trataba de un agente del Servicio Penitenciario que se dirigía a cumplir funciones en la cárcel de Chalican, desde San Pedro.

El vehículo involucrado, un Volkswagen Gol gris, fue hallado hacia el sector oeste de la ruta y presentaba destrucción total, de acuerdo con las observaciones realizadas en el lugar por personal de Criminalística.

Alcoholemia positiva y secuestro de marihuana Por disposición de la ayudante fiscal Marisa Zubelza, se inició una investigación penal preparatoria por accidente de tránsito, se preservó la escena y se dio intervención a Criminalística de la Unidad Regional 2 para realizar las pericias correspondientes. Además, al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo.

Durante el relevamiento en la zona, los efectivos observaron varias pertenencias despedidas del rodado. Entre esos elementos se detectó una bolsita transparente, por lo que se procedió al secuestro de dos envoltorios de polietileno. De acuerdo con el parte, esos elementos fueron sometidos a una prueba de campo, la cual dio resultado positivo para cannabis sativa, es decir marihuana. El conductor fue trasladado al hospital local Tras el siniestro, el agente penitenciario fue trasladado al hospital local para su atención. En paralelo, se dispuso el inicio de un sumario administrativo por la situación detectada luego del hecho vial.

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