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16 de abril de 2026 - 10:37
Jujuy.

Chocó en la Ruta 34, dio positivo de alcoholemia y encontraron marihuana en el auto

Un efectivo del Servicio Penitenciario protagonizó un siniestro vial sobre la RN 34, camino a Chalicán. Dio positivo de alcoholemia y secuestraron marihuana.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
RN 34: penitenciario chocó, dio positivo de alcoholemia y hallaron marihuana en el auto (imagen con IA)

RN 34: penitenciario chocó, dio positivo de alcoholemia y hallaron marihuana en el auto (imagen con IA)

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Cuando el personal policial llegó al lugar, constató el episodio y encontró al conductor consciente. Según manifestó en ese momento, se trataba de un agente del Servicio Penitenciario que se dirigía a cumplir funciones en la cárcel de Chalican, desde San Pedro.

El vehículo involucrado, un Volkswagen Gol gris, fue hallado hacia el sector oeste de la ruta y presentaba destrucción total, de acuerdo con las observaciones realizadas en el lugar por personal de Criminalística.

Alcoholemia positiva y secuestro de marihuana

Por disposición de la ayudante fiscal Marisa Zubelza, se inició una investigación penal preparatoria por accidente de tránsito, se preservó la escena y se dio intervención a Criminalística de la Unidad Regional 2 para realizar las pericias correspondientes. Además, al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo.

Durante el relevamiento en la zona, los efectivos observaron varias pertenencias despedidas del rodado. Entre esos elementos se detectó una bolsita transparente, por lo que se procedió al secuestro de dos envoltorios de polietileno.

De acuerdo con el parte, esos elementos fueron sometidos a una prueba de campo, la cual dio resultado positivo para cannabis sativa, es decir marihuana.

El conductor fue trasladado al hospital local

Tras el siniestro, el agente penitenciario fue trasladado al hospital local para su atención. En paralelo, se dispuso el inicio de un sumario administrativo por la situación detectada luego del hecho vial.

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