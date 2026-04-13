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13 de abril de 2026 - 09:04
Policiales.

Dos hinchas de Juventud Antoniana murieron en un choque cuando volvían de la cancha

El choque ocurrió en Santiago del Estero cuando volvían del partido entre Juventud Antoniana y Sarmiento de La Banda. Tres personas resultaron heridas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tragedia con hinchas de Juventud Antoniana.

Tragedia con hinchas de Juventud Antoniana.

Una tragedia golpea a la comunidad de Juventud Antoniana. Dos hinchas del club salteño murieron el domingo por la noche tras un siniestro vial registrado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 735, cerca de la localidad de Antajé, en Santiago del Estero.

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Las víctimas regresaban a Salta luego del empate sin goles entre Juventud Antoniana y Sarmiento de La Banda, por la cuarta fecha del Torneo Federal A. Viajaban en un vehículo particular junto a otras personas cuando se produjo el hecho.

El episodio dejó además tres heridos, quienes recibieron asistencia médica inmediata y fueron trasladados a distintos centros de salud de la zona.

Cómo ocurrió el siniestro

De acuerdo a las primeras informaciones, el vehículo en el que se trasladaban los hinchas perdió el control y volcó sobre la calzada. Testimonios y reportes preliminares indican que el rodado habría impactado previamente contra un camión antes de dar varios tumbos.

El fuerte impacto generó un despliegue de equipos de emergencia en el lugar. Personal policial y sanitario intervino para asistir a las víctimas y ordenar la circulación en la zona.

Las autoridades judiciales iniciaron una investigación para establecer las circunstancias del hecho. Entre los puntos que se analizan figuran el estado de la ruta y la maniobra del conductor en los momentos previos al choque.

Tragedia con hinchas de juventud antoniana

El estado de los sobrevivientes

El estado de salud de los heridos genera preocupación, especialmente en uno de los casos. Mauricio Merez, uno de los sobrevivientes, fue trasladado de urgencia al hospital Regional de Santiago del Estero y presenta el cuadro más delicado.

Según el parte médico difundido durante la madrugada, cerca de la 1:30, su situación resulta crítica tras el siniestro que dejó dos víctimas fatales.

En tanto, los otros dos heridos muestran una evolución favorable. Quipildor permanece internado en el hospital de La Banda con golpes y fracturas en al menos dos costillas, aunque fuera de peligro. Por su parte, Robles también presenta lesiones, pero su estado no reviste gravedad.

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