El destino de San Juan que sorprende como un oasis entre sierras y naturaleza.

Valle Fértil , en la provincia de San Juan , cautiva a quienes lo visitan gracias a su singular entorno natural , caracterizado por amplias áreas verdes en medio de un paisaje de sierras y una notable riqueza de especies vegetales . Se trata de un destino del norte perfecto para unas escapadas en familia rodeado de naturaleza .

Situado a unos 250 kilómetros de la capital sanjuanina, este departamento se presenta como una alternativa ideal para quienes desean alejarse del ruido cotidiano . Entre cardones , algarrobos , jarillas y distintas variedades de cactus , el lugar ofrece escenarios de gran belleza , perfectos para el descanso , el contacto con la naturaleza y el descubrimiento de formaciones geológicas que convierten cada recorrido en una experiencia diferente .

Uno de los lugares más emblemáticos de la región es el Parque Provincial Ischigualasto , reconocido internacionalmente bajo el nombre de "Valle de la Luna" . Este atractivo se encuentra a unos 75 kilómetros de San Agustín de Valle Fértil y constituye una de las visitas más buscadas por quienes recorren la zona.

Distinguido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO , el parque impacta por sus paisajes moldeados durante millones de años por la acción del viento y el agua . Entre sus formaciones más conocidas sobresalen estructuras naturales bautizadas como El Hongo , El Gusano , La Esfinge y La Cancha de Bochas , que aportan al lugar una apariencia única y sorprendente .

Las mejores postales son del Valle Fértil, su naturaleza es ideal para aprovecharla realizando actividades.

Con paredes que alcanzan los 200 metros de altura, las Barrancas Coloradas ofrecen un espectáculo visual marcado por matices rojizos, verdosos y grisáceos que cambian según la posición del sol. Además de su belleza paisajística, la zona alberga restos fósiles de flora y fauna del período Triásico, lo que la convierte en un verdadero sitio de interés paleontológico al aire libre.

Entre los atractivos de este sector de San Juan también se destaca el Cristo de la Hermandad, una monumental escultura de 14 metros emplazada en Villa San Agustín. La obra, creada por el artista chileno Luis Sudara, se transformó en un punto privilegiado para contemplar amplias vistas panorámicas del valle y de los paisajes que lo rodean.

Pueblos como Chucuma, Astica, Las Tumanas, Usno y La Majadita se presentan como puntos de partida ideales para quienes buscan experiencias al aire libre. En estas localidades es posible participar de actividades como cabalgatas, caminatas por senderos naturales, trekking y recorridos de exploración por diversos rincones del departamento.

Este lugar funciona como puerta de acceso al Parque Provincial Ischigualasto y ofrece actividades como trekking, cabalgatas y avistaje de aves.

Además, el Parque Natural Valle Fértil constituye un atractivo especial para los amantes de la observación de fauna, ya que alberga más de 200 especies de aves. Esta riqueza biológica convierte a la región en un sitio de referencia para aficionados y especialistas de distintas partes del mundo interesados en descubrir y disfrutar la biodiversidad característica de los paisajes sanjuaninos.

Dónde queda Valle Fértil

Situado a unos 250 kilómetros de la capital de San Juan, Valle Fértil es uno de los departamentos más atractivos de la provincia por su entorno natural. La región se desarrolla en un área rodeada de serranías, donde abundan especies vegetales autóctonas que aportan color y diversidad al paisaje.

Su territorio incluye poblados como Chucuma, Astica, Las Tumanas, Usno y La Majadita, cada uno con características propias y propuestas turísticas diferentes, lo que permite descubrir múltiples facetas de este rincón sanjuanino.

Valle Fértil llama la atención como un oasis sanjuanino rodeado de sierras.

Villa San Agustín de Valle Fértil funciona como la principal puerta de entrada al departamento y concentra gran parte de los servicios turísticos de la región. Desde esta localidad es posible llegar con facilidad a distintos atractivos naturales, entre ellos el Parque Provincial Ischigualasto, situado a unos 75 kilómetros. El paisaje que rodea la zona está marcado por la presencia de algarrobos, jarillas, cardones y diversas especies de cactus típicas del ambiente serrano.

Escapadas: actividades para disfrutar en Valle Fértil

Este destino sanjuanino ofrece propuestas para todos los gustos, combinando experiencias vinculadas al turismo aventura, el contacto con la naturaleza, el patrimonio paleontológico y las tradiciones culturales de la región.

Recorrer el Parque Provincial Ischigualasto , popularmente conocido como Valle de la Luna , un espacio reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y ubicado a unos 75 kilómetros de Villa San Agustín de Valle Fértil .

, popularmente conocido como , un espacio reconocido por la como y ubicado a unos de . Admirar los sorprendentes paisajes esculpidos durante millones de años por la acción del viento y el agua , donde sobresalen formaciones naturales emblemáticas como El Hongo , El Gusano , La Esfinge y La Cancha de Bochas .

esculpidos durante millones de años por la acción del , donde sobresalen como , , y . Acercarse a Las Barrancas Coloradas, un imponente escenario natural que alcanza los 200 metros de altura y exhibe una combinación de colores rojizos, verdosos y grises que cambian según la luz del día.

Parque Provincial Ischigualasto.

Explorar un territorio de enorme valor científico , donde pueden encontrarse restos fósiles de flora y fauna del período Triásico , convirtiendo a la región en un auténtico museo paleontológico al aire libre .

, donde pueden encontrarse del período , convirtiendo a la región en un auténtico . Conocer el Cristo de la Hermandad , una destacada escultura de 14 metros de altura ubicada en Villa San Agustín y creada por el artista chileno Luis Sudara .

, una de ubicada en y creada por el artista chileno . Contemplar amplias panorámicas del valle desde el mirador donde se encuentra el monumento , un sitio de fácil acceso desde el centro de la localidad.

desde el donde se encuentra el , un sitio de desde el centro de la localidad. Participar de recorridos a caballo por caminos naturales rodeados de cardones , jarillas , algarrobos y otras especies típicas de la región .

por caminos naturales rodeados de , , y otras . Explorar los paisajes serranos mediante excursiones de trekking y caminatas que permiten descubrir distintos rincones del departamento .

mediante y que permiten descubrir distintos . Disfrutar de la observación de aves en el Parque Natural Valle Fértil, un área que alberga más de 200 especies y atrae a aficionados de la naturaleza de diferentes lugares.

Dique San Agustín de Valle Fértil.

Cómo llegar a Valle Fértil

Para visitar Valle Fértil es necesario trasladarse desde la capital sanjuanina, en un recorrido cercano a los 250 kilómetros que conduce hasta uno de los entornos naturales más destacados de la provincia. Quienes viajan en vehículo particular pueden acceder al departamento a través de las rutas que lo vinculan con distintos puntos del territorio provincial.

La puerta de entrada a la región es Villa San Agustín de Valle Fértil, la localidad más importante de la zona y base ideal para iniciar las excursiones. Desde allí es posible recorrer poblados como Chucuma, Astica, Las Tumanas, Usno y La Majadita, además de emprender el viaje hacia el Parque Provincial Ischigualasto, ubicado a unos 75 kilómetros y considerado uno de los grandes atractivos turísticos de San Juan.

Llegar al Cristo de la Hermandad es una tarea sencilla para quienes se encuentran en el centro de Villa San Agustín, ya que el recorrido comienza a pocos metros de la plaza principal. Desde allí también se puede acceder con facilidad a los diferentes sitios de interés del departamento.

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Los atractivos naturales, históricos y culturales de Valle Fértil están vinculados por una red de caminos que facilita los desplazamientos y permite descubrir los distintos paisajes y rincones que caracterizan a este destino turístico de la provincia de San Juan.