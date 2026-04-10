Misiones: el pueblo rodeado de flores y naturaleza que sorprende con paisajes únicos

El pueblo mágico de Misiones con infuencias europeas que está repleto de flores.

Argentina ofrece una amplia variedad de destinos turísticos para hacer unas escapadas , y entre ellos se destaca Ruiz Montoya , un pueblo del departamento de Libertador General San Martín . Este sitio posee un valor particular , ya que forma parte del corredor provincial denominado “ Región de las Flores ”, reconocido por su biodiversidad y entorno natural .

País. Catamarca y un pueblo que sorprende por sus cerros y valles y puede recorrerse todo el año

El pueblo cuenta con aproximadamente 4.500 habitantes y presenta una marcada herencia cultural de origen europeo, con fuerte influencia principalmente suiza y alemana , lo que ha dejado una identidad histórica distintiva . A esto se suma la llegada de comunidades provenientes de Brasil y Paraguay , lo que aporta una notable diversidad cultural y social a la localidad.

En los alrededores de esta localidad predominan los paisajes naturales , con una vegetación abundante y escenarios de gran belleza que invitan a ser recorridos y observados con detenimiento. Además, el lugar se distingue por su producción de una de las yerbas mate más valoradas del país. En ese sentido, sobresale la labor de la Cooperativa Agrícola Tucanguá , reconocida por elaborar este producto bajo una de las certificaciones orgánicas más importantes a nivel nacional.

Argentina brinda una gran lista de lugares para visitar y conocer, entre los que se encuentra Ruiz Montoya.

Ruiz de Montoya es una localidad de la provincia de Misiones , en Argentina , situada dentro del departamento Libertador General San Martín . Se encuentra en las cercanías de las aldeas El Porvenir y Cuñapirú , en una zona de entorno rural y natural característico de la región.

Hay diversos paisajes y lugares para conocer alrededor de este pueblo con alta vegetación y paisajes increíbles para admirar.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Ruiz de Montoya?

Uno de los principales atractivos del parque provincial es la visita al Gran Salto, una imponente cascada formada a lo largo del tiempo por la acción erosiva del agua del arroyo Cuñá Pirú. Este proceso natural dio origen a una caída de 64 metros de altura, encajada en un profundo cañadón rodeado por una densa selva subtropical.

Otra propuesta destacada es la visita a Osununú, una reserva privada destinada a la conservación del monte nativo. Ubicada a la vera del río, este espacio cuenta con siete miradores estratégicos y ofrece una de las mejores vistas panorámicas del río Paraná. Actualmente, su gestión y preservación están a cargo de la Fundación Temaikèn.

Cómo llegar a Ruiz de Montoya.

El Parque Provincial del Teyú Cuare es una reserva natural ubicada sobre las márgenes del imponente río Paraná, con una extensión aproximada de 78 hectáreas. Se trata de un destino ideal para quienes disfrutan del contacto directo con la naturaleza y la contemplación del entorno. Allí es posible ascender al Peñón y obtener vistas panorámicas a unos 120 metros de altura, además de observar la flora y fauna autóctona desde distintos miradores y recorrer senderos mediante actividades de trekking.

A poca distancia se encuentra Puerto Iguazú, una opción perfecta para complementar la visita, donde se puede pasear por la ciudad, disfrutar de su oferta gastronómica y recorrer sus distintos comercios.

Entre los diferentes destinos de nuestro país, se encuentra este pequeño pueblo con diversas actividades a realizar.

Cómo llegar a Ruiz de Montoya

El acceso en vehículo particular es posible partiendo desde Puerto Iguazú, con un trayecto estimado de aproximadamente 2 horas y 40 minutos en total.

El recorrido comienza tomando la Ruta Nacional 12 y avanzando unos 186 kilómetros hasta la zona de Villa Ackermann. En ese punto, se realiza un giro hacia la izquierda para incorporarse a la Avenida De Los Inmigrantes, un tramo adicional de unos 6 kilómetros hasta el destino final.