Hace unas escapadas al norte y descubrí una de las reservas más intactas de Argentina

En Entre Ríos , un sector del litoral argentino mantiene de forma única el equilibrio entre ríos, tierras y fauna . Se configuró siguiendo los ciclos del río Paraná , donde sus crecidas marcan el compás del entorno y brindan un refugio natural a diversas especies . Se trata de un destino del norte ideal para unas escapadas que conecten con la naturaleza.

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El paisaje se compone de islas, lagunas, arroyos y barrancas , creando un escenario en constante transformación que alberga animales característicos tanto de la selva misionera como del Chaco .

La abundancia de este territorio no se refleja únicamente en su variedad de especies . La acción humana también dejó señales imborrables : desde la ocupación ancestral del pueblo chaná hasta la llegada de inmigrantes europeos , quienes establecieron rutas para el ganado y fundaron pequeños poblados junto al río. Esta combinación de elementos naturales y culturales convirtió a la zona en un lugar de alto valor ecológico y patrimonial .

El Parque se ubica en el extremo sur de la provincia de Entre Ríos, a unos 6 kilómetros de la ciudad de Diamante.

En medio de este paisaje se encuentra el Parque Nacional Pre-Delta , una de las reservas más intactas de Argentina. Reconocido como Sitio Ramsar y Área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA) , sus 2.604 hectáreas ofrecen una representación esencial del ecosistema del Delta e Islas del Paraná .

Para los amantes de la fotografía o la observación de aves, la zona representa un paraíso.

Dónde queda Parque Nacional Pre-Delta

El Parque Nacional Pre-Delta se encuentra en el sector sur de Entre Ríos, a aproximadamente 6 kilómetros de la localidad de Diamante. Pertenece a la ecorregión Delta e Islas del Paraná, considerada una de las zonas con mayor diversidad biológica del país. El imponente río Paraná actúa como el principal escultor del paisaje: sus sedimentos, transportados desde el norte de Argentina, modelan continuamente nuevas islas y modifican de manera constante el entorno natural.

Su posición geográfica le otorga al territorio un papel fundamental como paso natural para la fauna y la flora, funcionando como un auténtico eje de biodiversidad. De este modo, especies típicas del Chaco y de la Selva Paranaense hallan en esta zona un área de intersección y convivencia ecológica.

Cómo llegar a Parque Nacional Pre-Delta.

Establecido en 1991 mediante la Ley N° 24.063, el Parque fue creado con la finalidad de proteger un sector representativo del delta del Paraná y sus ecosistemas adyacentes, conservando sus ambientes en condiciones lo más próximas posible a su estado natural.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Parque Nacional Pre-Delta?

El Parque pone a disposición caminos autoguiados, miradores y embarcaderos, desde los cuales se puede adentrar en la serenidad de los humedales. Los recorridos a pie permiten explorar zonas de selva en galería, bordes de lagunas y pastizales, donde la fauna local se deja observar con facilidad.

Entre los lugares más sobresalientes se encuentra La Azotea, una barranca natural que regala vistas panorámicas y una diversa comunidad de aves. Allí es habitual encontrar ejemplares como el celestino, la brasita de fuego y el frutero imperial. En las lagunas internas, los irupés de hojas grandes flotantes conforman un espectáculo visual cambiante según la estación del año.

A orillas del río Paraná, un ecosistema dinámico resguarda especies en peligro y paisajes que cambian con cada crecida.

Entre los animales que gozan de protección destacan el lobito de río y el yacaré overo, ambos catalogados como especies en peligro. La riqueza ictícola también es notable: se han censado alrededor de 185 tipos de peces, incluyendo sábalos, dorados y surubíes.

Las zonas de agua abierta sirven de refugio a numerosas aves, como garzas, patos, cigüeñas y martines pescadores, siendo este último el símbolo del Parque gracias a su habilidad y perseverancia.

Para quienes disfrutan de la fotografía o la observación de aves, el lugar se presenta como un auténtico paraíso natural. No se necesita experiencia previa, y la fácil accesibilidad del Parque lo hace atractivo tanto para naturalistas experimentados como para visitantes ocasionales.

La reserva natural impactante que se destaca por ser una de las más vírgenes.

Cómo llegar a Parque Nacional Pre-Delta

La entrada principal al Parque está ubicada a unos 15 minutos en vehículo desde la ciudad de Diamante, transitando por caminos rurales que siguen el curso del río. Desde Paraná, la capital de Entre Ríos, el desplazamiento toma alrededor de una hora, mientras que desde Buenos Aires se calcula un recorrido de cinco a seis horas por la Ruta Nacional 12.

En períodos de crecidas del río o lluvias intensas, ciertos tramos pueden volverse difíciles de transitar, por lo que se aconseja verificar previamente el estado de las rutas antes de iniciar el viaje.

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El momento ideal para recorrer el Parque se sitúa entre el otoño y la primavera, épocas en las que el clima es más templado y los caudales del río facilitan el acceso a una mayor variedad de sectores.

La entrada no tiene costo y se permite el ingreso con automóviles particulares. En las áreas abiertas al público se pueden disfrutar picnics y relajarse en los espacios designados, siempre siguiendo las normas y recomendaciones del personal de guardaparques.