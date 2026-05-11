Santa Cruz: Identificaron a los salteños que murieron tras una explosión

La comunidad de Perito Moreno , en la provincia de Santa Cruz , atraviesa horas de profundo dolor tras el incendio y posterior explosión ocurridos durante el fin de semana en un complejo habitacional, tragedia que dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas dos jóvenes oriundos de Salta.

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Las víctimas fueron identificadas como Franco Gómez, de 26 años, vecino de Villa Floresta, en Salta capital, y Jorge Valconte, de 28 años, oriundo de Cerrillos. Ambos se habían radicado en Santa Cruz por cuestiones laborales y trabajaban en la zona desde hacía un tiempo.

Según informaron allegados a las familias, Gómez había viajado al sur para sostener económicamente a sus seres queridos que permanecen en Salta. Tras conocerse la noticia, familiares emprendieron viaje hacia Perito Moreno para realizar el reconocimiento y posterior traslado de los restos.

En tanto, Jorge Valconte llevaba aproximadamente tres años viviendo en Santa Cruz por motivos laborales. Su familia también solicitó colaboración para poder viajar al sur del país en medio de la conmoción por la tragedia.

El hecho ocurrió en un complejo de viviendas donde, por causas que aún son investigadas, se desató un incendio seguido de una explosión que afectó gravemente la estructura del inmueble. El operativo de emergencia movilizó a bomberos, personal policial y equipos de salud.

Además de las víctimas fatales, varias personas resultaron heridas, incluidos niños de corta edad, quienes debieron ser trasladados a centros médicos de mayor complejidad en Caleta Olivia y Las Heras debido a la gravedad de las lesiones.

Entre las víctimas también se encontraba un bebé de apenas dos meses de vida.

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Ante la magnitud del hecho, el Gobierno de Santa Cruz decretó tres días de duelo provincial y confirmó que se activaron protocolos de asistencia integral para acompañar a las familias afectadas.

Mientras tanto, la Justicia provincial avanza con las pericias para determinar cómo se originó el incendio y cuáles fueron las causas exactas de la explosión.

La noticia generó una fuerte repercusión en Salta, donde amigos, vecinos y familiares de Villa Floresta y Cerrillos expresaron su dolor en redes sociales y comenzaron campañas solidarias para acompañar a las familias de las víctimas.