Explotó un edificio en Santa Cruz: murieron un bebé y dos adultos

Una noche que parecía tranquila terminó en tragedia en Perito Moreno , en la provincia de Santa Cruz . Una explosión dentro de un complejo de departamentos provocó un incendio que se expandió con rapidez y dejó un saldo devastador: tres personas fallecidas , entre ellas un bebé de dos meses , y al menos siete heridos .

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El episodio ocurrió durante la noche del domingo , cuando vecinos advirtieron una detonación seguida de llamas que salían desde las viviendas afectadas. En cuestión de minutos, la situación requirió un operativo de emergencia con participación de bomberos, fuerzas de seguridad y personal sanitario.

De manera extraoficial , la hipótesis principal apunta a una fuga de gas en una de las unidades del complejo, aunque la causa aún no quedó confirmada y se espera el avance de las pericias para establecer con precisión qué originó el estallido.

Tras la explosión, el fuego alcanzó al menos una vivienda y se extendió hacia las contiguas. Según información difundida por medios locales, el impacto destruyó parte de la estructura y complicó el acceso a sectores donde habría personas atrapadas.

Bomberos y personal policial arribaron para controlar el incendio y asistir a los ocupantes. En el lugar se desplegaron tareas de rescate, mientras las autoridades acordonaron el perímetro para evitar que vecinos se acercaran a una zona que seguía siendo riesgosa por el fuego, el humo y los posibles daños estructurales.

El despliegue incluyó maniobras para contener las llamas, retirar escombros y facilitar la evacuación de quienes estaban dentro o cerca del complejo. Con el correr de las horas, el operativo avanzó para asegurar el área y reducir el peligro de nuevos focos.

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Víctimas fatales

El saldo más doloroso fueron las tres muertes confirmadas: un bebé de dos meses y dos adultos mayores. La noticia generó conmoción en la comunidad, donde muchos vecinos siguieron el operativo desde las inmediaciones mientras se conocían los primeros datos del caso.

Las identidades de las víctimas no se detallan en el material aportado, pero el reporte señala que el hecho impactó de lleno en familias del complejo y obligó a activar asistencia estatal y sanitaria de forma inmediata.

Mientras tanto, el lugar quedó bajo vigilancia y con restricciones de acceso, a la espera de que especialistas determinen el estado de la estructura y si existen riesgos adicionales por daños en instalaciones internas.

Siete heridos y derivaciones a hospitales de la zona

Además de las víctimas fatales, al menos siete personas resultaron heridas. Entre los evacuados se contaron cuatro niños y tres adultos, quienes recibieron atención en primera instancia en el hospital local.

Una mujer debió ser trasladada a terapia intensiva en Las Heras, debido a la gravedad de las lesiones. También se dispuso el traslado de tres menores al Hospital Zonal de Caleta Olivia para atención especializada.

Otros dos jóvenes con quemaduras leves quedaron en observación en el centro de salud de la localidad. El movimiento sanitario se mantuvo durante la madrugada, con derivaciones y seguimiento según el cuadro de cada paciente.

Hipótesis de fuga de gas

Aunque por el momento no existe confirmación oficial sobre el origen, la versión más fuerte indica una posible fuga de gas en una de las tres viviendas que integran el complejo. Esa sospecha se sostiene en los primeros datos que circularon tras el estallido.

De todos modos, la causa concreta deberá definirse con pericias técnicas y con el avance de la investigación judicial. En este tipo de hechos, se analiza el estado de las instalaciones, conexiones, artefactos y cualquier elemento que permita explicar el inicio del evento.

Una vez controlada la emergencia, se prevé que la Justicia avance con medidas para reconstruir la secuencia y establecer responsabilidades si correspondiera, además de evaluar el impacto en las viviendas lindantes.

Mensaje del gobernador

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó sus condolencias públicamente y comunicó que ordenó a su gabinete coordinar la ayuda a los damnificados. En ese marco, afirmó que la provincia acompañaría a las familias afectadas en Perito Moreno.

También se activaron protocolos de asistencia de distintas áreas: Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades urgentes que deja un evento de esta magnitud.

Según el reporte, la ministra Soledad Boggio y el ministro Pedro Prodromos viajaron a la localidad para supervisar tareas y coordinar acciones sobre el terreno.