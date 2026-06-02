Se llevó a cabo la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande

La 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande se realizó en la sede del Consejo Federal de Inversiones, en la Ciudad de Buenos Aires, con una agenda centrada en obras, energía, logística, infraestructura y acceso al gas natural.
El encuentro fue encabezado por el gobernador de Catamarca y presidente pro témpore del Norte Grande, Raúl Jalil. También participaron el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli; el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe; y los mandatarios de las provincias que integran la región.
Entre los gobernadores presentes estuvieron Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gildo Insfrán, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Hugo Passalacqua, de Misiones; Gustavo Sáenz, de Salta; Elías Suárez, de Santiago del Estero; Carlos Sadir, de Jujuy; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.
La agenda del Norte Grande
Durante la reunión, los mandatarios avanzaron en una agenda común vinculada al desarrollo productivo y la integración regional.
Los principales temas abordados fueron las obras de infraestructura, la logística, la energía y la necesidad de ampliar el acceso al gas natural en las provincias del NOA y el NEA.
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23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande.
Al respecto, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, destacó la importancia de sostener espacios de trabajo conjunto entre las provincias y el Gobierno nacional. “Conversamos sobre temas clave para el desarrollo de nuestras provincias como obras, energía, logística y el acceso al gas natural”, señaló.
En el marco de la asamblea, el CFI presentó avances de la iniciativa “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, una estrategia consensuada entre las provincias para promover el desarrollo con perspectiva federal y territorial.
En esta oportunidad se expusieron los lineamientos de la Estrategia Federal Logística y de la Estrategia Federal Energética, herramientas orientadas a mejorar la competitividad y la integración de las economías regionales.
Los gobernadores también plantearon la necesidad de avanzar en infraestructura para ampliar la conexión de gas natural en el Norte argentino, considerado un factor clave para el desarrollo productivo y la generación de nuevas inversiones.
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