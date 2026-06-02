Caso YPF: la Justicia de EE.UU. rechazó un pedido de revisión de Burford

La Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido de reconsideración presentado por el fondo Burford contra el fallo de segunda instancia que benefició a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF.

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La decisión representa un nuevo paso favorable para el país en la disputa judicial iniciada por los beneficiarios del fallo de primera instancia, Eton Park y Petersen, financiados por Burford. Ese fallo había condenado originalmente a la Argentina a pagar US$16.000 millones.

A comienzos de mayo, los demandantes habían solicitado que todos los jueces de la Cámara de Apelaciones revisaran la sentencia favorable a la Argentina, dictada por tres magistrados del tribunal.

Ese pedido fue rechazado, por lo que ahora Burford tiene 90 días para intentar el último recurso disponible en Estados Unidos: pedir la revisión del caso ante la Corte Suprema.

Según analistas, esa estrategia tiene pocas chances de prosperar. Incluso Burford había reconocido ante sus accionistas que “la probabilidad de obtener más recursos en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico”.

image Causa YPF: rechazaron el pedido de Burford.

El Gobierno celebró el fallo

Desde la Procuración del Tesoro confirmaron el rechazo y destacaron que la decisión “constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación”.

Además, remarcaron que el resultado “representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional” y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico y la defensa del interés público.

Burford irá al CIADI

Aunque agotará las instancias judiciales disponibles en Estados Unidos, Burford ya anticipó que llevará su reclamo al CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

El fondo buscará avanzar por la vía del arbitraje internacional, en base a los tratados de inversión bilateral que Argentina mantiene con España, por el caso Petersen, y con Estados Unidos, por Eton Park.

Por su parte, Horacio Marín, presidente de YPF, celebró la noticia y sostuvo que el fallo permite consolidar el Plan 4x4 de la compañía, impulsar exportaciones y posicionar a la Argentina como proveedor confiable de energía.