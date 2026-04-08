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8 de abril de 2026 - 13:04
País.

Horacio Marín: "YPF mantendrá los precios de los combustibles"

Tras la baja del petróleo por la tregua entre EE.UU. e Irán, el presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó que continuará el congelamiento de combustibles.

Por  Judith Girón
Horacio Marín: YPF mantendrá los precios de los combustibles

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Así lo anunció el CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín.
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El presidente de la compañía, Horacio Marín, explicó que la decisión apunta a evitar impactos bruscos en el consumo. “Era peor el remedio que la enfermedad”, sostuvo, al referirse a la posibilidad de trasladar directamente el aumento del precio del crudo a los surtidores .

Según detallaron desde la empresa, el congelamiento funciona como un “buffer” o amortiguador de precios que permitió contener subas más fuertes cuando el barril superó los 100 dólares, pero que también limita una baja inmediata ahora que el valor internacional retrocedió cerca de un 20%.

Durante marzo, los combustibles registraron aumentos cercanos al 20%, aunque especialistas señalaron que podrían haber sido aún mayores sin la intervención de YPF. Además, el Gobierno suspendió una suba en el impuesto a los combustibles que, de haberse aplicado, habría elevado aún más los precios.

En este contexto, desde el sector advierten que una baja significativa sólo sería posible si el precio internacional del petróleo desciende de manera sostenida, algo que hoy se considera poco probable debido al impacto de la guerra en la infraestructura energética global.

YPF
La demanda de combustibles comenz&oacute; a resentirse ante los aumentos

La demanda de combustibles comenzó a resentirse ante los aumentos

La estrategia de la petrolera que explicó el presidente de YPF, Horacio Marín

Marín indicó que la empresa aplicó un mecanismo similar a un “seguro” para amortiguar el impacto en los consumidores, que eventualmente se ajustará cuando el mercado se estabilice. “Hicimos un hedge para la gente que luego lo vamos a cobrar cuando los precios bajen”, indicó.

Asimismo, remarcó que la demanda de combustibles comenzó a resentirse ante los aumentos, lo que obligó a tomar medidas para evitar una caída más pronunciada del consumo.

Mientras tanto, YPF proyecta inversiones millonarias en el desarrollo energético, especialmente en Vaca Muerta, con el objetivo de consolidar a Argentina como un proveedor seguro de energía a nivel global.

En este escenario, el precio de los combustibles seguirá atado a la evolución del mercado internacional, pero con una política de ajustes graduales que busca equilibrar el impacto en los consumidores y la sostenibilidad del sector.

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