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29 de mayo de 2026 - 07:13
Jujuy.

Alerta por el alcohol al volante: "Hay que naturalizar al conductor designado"

Desde Estrellas Amarillas expresaron preocupación por los siniestros viales en Jujuy y pidieron más conciencia al conducir.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Estrellas Amarillas alertó por alcohol, velocidad y falta de casco en Jujuy

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Estrellas Amarillas: “Hay accidentes que se pueden evitar”,

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Santiago Chávez, referente de Estrellas Amarillas en Jujuy, habló sobre la situación actual y señaló que existen conductas que todavía deben cambiar para evitar nuevas muertes en accidentes de tránsito.

La preocupación por los accidentes en Jujuy

Chávez sostuvo que la provincia atraviesa “un problema muy grande” al momento de conducir, especialmente por la falta de uso del cinturón de seguridad en autos y del casco en motociclistas.

“Tenemos un problema muy grande a la hora de conducir, usar el cinturón, en moto usar el casco. Nosotros siempre decimos que el conductor designado se tiene que naturalizar en la provincia”, expresó.

El referente remarcó que muchas tragedias viales podrían evitarse si se respetaran las normas básicas de seguridad y si se tomara mayor conciencia antes de manejar.

“Hay accidentes que se pueden evitar”, afirmó. “Hay accidentes que se pueden evitar”, afirmó.

Embed - PIDEN MÁS CONCIENCIA VIAL EN JUJUY

El dolor detrás de cada siniestro vial

Consultado por el siniestro fatal ocurrido recientemente en Ruta 66, Chávez explicó que cada hecho de tránsito remueve la historia de las familias que integran Estrellas Amarillas, muchas de las cuales perdieron a un ser querido en estas circunstancias.

“Es un dolor para nosotros de Estrellas Amarillas. Apenas vemos algún accidente de tránsito nos remueve nuestra historia, nuestra pérdida”, señaló. “Es un dolor para nosotros de Estrellas Amarillas. Apenas vemos algún accidente de tránsito nos remueve nuestra historia, nuestra pérdida”, señaló.

También destacó que detrás de cada víctima hay una familia que queda atravesada por una ausencia difícil de afrontar.

“Sabemos del flagelo que existe en esas familias que pierden un familiar por accidentes de tránsito. Es algo que se toca a fondo, es difícil de salir y poder afrontar de nuevo”, agregó.

familia en moto - sin casco
Estrellas Amarillas: “Hay accidentes que se pueden evitar”,

Estrellas Amarillas: “Hay accidentes que se pueden evitar”,

Alcohol al volante y falta de conciencia

El referente también se refirió a los casos de conductores que circulan alcoholizados y generan situaciones de alto riesgo en rutas y avenidas. En ese sentido, mencionó la importancia de los controles y de la rápida intervención de Seguridad Vial.

Sobre un reciente operativo en el que se detectó a una persona circulando en contramano y alcoholizada, Chávez valoró que no se haya producido una tragedia.

“Gracias a Dios no hubo ningún accidente y la Policía de Seguridad Vial estuvo inmediatamente atendiendo esta urgencia que no fue grave”, indicó.

Además, insistió en que el trabajo de concientización debe llegar a toda la comunidad para reducir la cantidad de siniestros.

"Nosotros siempre decimos que el conductor designado se tiene que naturalizar en la provincia y justamente hay accidentes que se pueden evitar" "Nosotros siempre decimos que el conductor designado se tiene que naturalizar en la provincia y justamente hay accidentes que se pueden evitar"

“Tenemos que crecer como sociedad”

Chávez explicó que, ante cada accidente fatal, el mensaje central debe ser el cuidado de la vida propia y de los demás. Para Estrellas Amarillas, la educación vial no debe limitarse a los controles, sino que debe construirse desde la casa, la escuela y los espacios públicos.

“Tratamos justamente de concientizar, de que se cuiden, de mirar al prójimo, de respetar la vida de uno mismo y ser empático hacia la vida de los demás a la hora de conducir”, expresó.

También apuntó contra la velocidad y la imprudencia como factores que se repiten en muchos hechos viales.

“No podemos tratar de llegar a alta velocidad a un lugar donde queremos llegar. Es algo que debemos aprender, tenemos que crecer como sociedad para que esto no suceda”, sostuvo.

Educación vial desde la familia y las escuelas

Para Chávez, el cambio debe ser colectivo y sostenido. En ese camino, remarcó el rol de las familias, el Estado, los establecimientos educativos y los medios de comunicación.

“Este trabajo lo hacemos entre todos, desde la casa, en la familia, los padres a los hijos, los hijos a los padres”, indicó.

Además, pidió fortalecer la formación de los jóvenes para construir una nueva generación de conductores responsables.

“El Estado nos tiene que acompañar, los establecimientos educativos tienen que crecer con los chicos mismos, crear una generación de jóvenes responsables”, cerró. “El Estado nos tiene que acompañar, los establecimientos educativos tienen que crecer con los chicos mismos, crear una generación de jóvenes responsables”, cerró.

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