Conmoción en el fútbol por la muerte del entrenador de arqueros Fernando Gayoso

El fútbol argentino recibió una noticia que causó una profunda tristeza . Fernando Gayoso , histórico entrenador de arqueros que pasó por Racing Club y tuvo una destacada etapa final en Boca Juniors , murió este martes a los 55 años tras enfrentar una larga lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) .

Durante las últimas semanas, Gayoso permanecía internado en el Sanatorio Mitre a raíz de un cuadro de neumonía . Luego de su muerte, Fran , uno de sus hijos, lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales: “Hasta siempre, campeón. Te voy a extrañar toda mi vida, descansá en paz”.

En el predio que Boca tiene en Ezeiza , la institución decidió colocar las banderas a media asta en señal de duelo por un trabajador muy querido dentro del club. Durante la Copa Libertadores 2023 , su labor había sido especialmente valorada por los hinchas debido a la asistencia brindada a Sergio Romero en las tandas de penales que llevaron al equipo dirigido en aquel momento por Jorge Almirón hasta la final del certamen continental .

El año pasado, Fernando Gayoso reveló públicamente que padecía ELA y explicó que la enfermedad ya le había quitado movilidad en los brazos . A pesar de las limitaciones físicas , continuó desempeñándose en el predio del club mediante tareas adaptadas que le permitieron seguir vinculado al fútbol . Su relato mostró de cerca cómo avanzaba el cuadro y las dificultades que atravesaba en la vida diaria .

El histórico empleado del Xeneize luchó contra la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y falleció a los 55 años.

Según contó el propio Gayoso, los primeros indicios aparecieron a fines de 2022, cuando comenzó a sentir problemas para entrenarse en el gimnasio y levantar peso con el brazo derecho. En un comienzo pensó que se trataba de secuelas normales de su etapa como arquero, pero tras consultar primero a un traumatólogo y luego a otros especialistas sugeridos por el club, recibió finalmente el diagnóstico.

El duro relato de Gayoso sobre el avance de la enfermedad

“Hace casi 2 años me diagnosticaron ELA. No puedo mover los brazos y tengo una dificultad para caminar. Sigo yendo al club, estoy con los chicos, con la Primera. El club me dio una función que me permite seguir en el fútbol, colaborando con los chicos de inferiores”, expresó Fernando Gayoso en mayo de 2025 durante una entrevista con Radio Continental.

En esa misma charla, el ex entrenador de arqueros de Racing Club, Vélez Sarsfield y Tigre también rememoró cómo fue el momento en que tomó dimensión de la gravedad del diagnóstico.

Murió Fernando Gayoso.

“Cuando me dijo el médico que muy probablemente sea ELA, dije ‘acá se terminó todo’. Lo primero que se me vino es el caso de Esteban Bullrich. Se me puso todo en negro y no podía caminar. De a poco con la familia lo fuimos acomodando. Hoy de la cabeza estoy muy bien y muy fuerte”, aseguró.

A comienzos de este año, en enero, Fernando Gayoso atravesó otro duro golpe personal con la muerte de su esposa, Silvina Mazza. “30 años caminando juntos, en las buenas y en las malas, riendo, llorando, pero siempre juntos, hoy me toca despedirte solo por un rato, nos vemos pronto, que descanses en Paz, te amo”, escribió el ex entrenador en sus redes sociales para despedirla.

Al referirse a cómo era su día a día tras recibir el diagnóstico de la enfermedad, Fernando también contó que convivía permanentemente con un gran esfuerzo emocional para sostenerse anímicamente.

Fernando Gayoso, histórico entrenador de arquero que trabajó en Racing Club y con un reconocido último paso por Boca Juniors, murió este martes a los 55 años.

“No es fácil sobrellevarlo con las limitaciones. Es difícil pero hay que estar fuerte de la cabeza y acostumbrarse a la nueva vida y al club que es un orgullo estar ahí. Estoy muy enojado porque nos puede tocar a cualquiera, pero yo viví toda la vida de los brazos, las manos y las piernas y lo primero que me ataca esta enfermedad son los brazos, las manos y las piernas. Mi cabeza es más fuerte que el enojo y estoy muy bien para levantarme todos los días a la mañana”, argumentó Gayoso.

El apoyo del fútbol y el acompañamiento de Riquelme

Fernando Gayoso también se refirió al impacto que el diagnóstico tuvo sobre sus creencias personales y reconoció que estaba dispuesto a intentar cualquier alternativa que pudiera ayudarlo a mejorar su calidad de vida. “Era creyente hasta este momento. No es fácil sostenerlo y estoy enojado porque me tocó esto. Cualquier otra cosa lo hubiera aceptado”, manifestó.

En las últimas semanas, Gayoso había sido internado por un cuadro de neumonía en el Sanatorio Mitre.

Además, explicó que, aunque ya no podía cumplir sus funciones habituales junto al plantel profesional, Boca le otorgó una nueva tarea para que continuara asistiendo al predio y trabajando cerca de las divisiones inferiores. Esa posibilidad de seguir ligado al club fue, según contó, uno de los pilares que lo ayudaron a afrontar el tratamiento y adaptarse a su nueva vida cotidiana.

Al hablar sobre el acompañamiento que recibió durante este tiempo, Fernando Gayoso destacó el respaldo tanto del club como del mundo del fútbol. “No tengo palabras para agradecerle a la gente que me ayuda, llaman para ayudar. Soy un agradecido eterno al fútbol. El hincha de Boca es espectacular y el hincha general del fútbol también ha dado una respuesta enorme”, expresó.

El año pasado, Gayoso contó que le diagnosticaron ELA y que la enfermedad ya le impedía mover los brazos.

Además, remarcó especialmente el apoyo de Juan Román Riquelme desde que hizo público su diagnóstico de ELA. “Se portó excelente conmigo. Siempre estuvo cerca, me dio la posibilidad de renovar ahora. Cuando necesité algo, estuvieron a disposición. Me da vergüenza tocar siempre la misma puerta pero sé que si la toco, van a responder”, señaló.