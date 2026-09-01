Comenzó la preinscripción para la carrera de Medicina en Jujuy: todo lo que tenés que saber

Este martes 1 de septiembre comenzó la preinscripción virtual para la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) . Los interesados tendrán tiempo para completar el trámite hasta el 27 de septiembre a través de la página oficial de la universidad.

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La carrera, dependiente de la Escuela Superior de Salud de la UNJu , comenzará a dictarse durante el primer cuatrimestre de 2027. La fecha prevista para el inicio de las clases es el 15 de marzo de 2027 .

El cursado tendrá carácter presencial y se desarrollará en la ciudad de Libertador General San Martín , departamento Ledesma , en la Escuela Técnica “Ing. Herminio Arrieta”, ubicada en Mariano Moreno N° 1368.

Las preinscripciones se realizan a través del sitio web de la Universidad Nacional de Jujuy .

Medicina en Jujuy: cuántos estudiantes podrán ingresar

La carrera tendrá un cupo de 60 estudiantes para la cohorte 2027. El plan de estudios está compuesto por 43 asignaturas y contempla una duración estimada de seis años y medio.

Para acceder a una de las vacantes, los aspirantes deberán atravesar distintas etapas, que incluyen la preinscripción, un curso de ingreso virtual, evaluaciones por módulos y un examen definitivo de ingreso.

Cómo será el curso de ingreso

El curso de ingreso comenzará el 5 de octubre de 2026 y tendrá modalidad virtual.

Las actividades se desarrollarán mediante la Plataforma UNJu Virtual y estarán organizadas en cinco módulos:

Módulo I: Uso de las TICs en la formación médica.

Uso de las TICs en la formación médica. Módulo II: Lectura y comprensión de textos académicos.

Lectura y comprensión de textos académicos. Módulo III: Ciencias humanas y sociales.

Ciencias humanas y sociales. Módulo IV: Formación médica psicosocial.

Formación médica psicosocial. Módulo V: Ciencias biológicas.

Los encuentros sincrónicos tendrán una duración de dos horas reloj por clase y serán transmitidos a través del canal oficial de YouTube de la Escuela Superior de Salud.

Las clases grabadas quedarán disponibles en el repositorio de la Plataforma UNJu Virtual y se complementarán con actividades asincrónicas en el aula virtual.

Evaluaciones eliminatorias

Cada módulo finalizará con una evaluación parcial y su correspondiente recuperatorio.

Las evaluaciones tendrán carácter eliminatorio. Los aspirantes deberán obtener una calificación mínima de 4 puntos en cada módulo para poder acceder al examen final de ingreso.

Además, quienes quieran rendir el examen definitivo deberán haber completado la preinscripción, cumplir con la asistencia requerida y aprobar las evaluaciones correspondientes.

Medicina en Jujuy.

El cronograma de ingreso

El cronograma establecido para el ingreso a Medicina contempla las siguientes fechas:

23 de diciembre de 2026: publicación de estudiantes habilitados para rendir el examen definitivo.

publicación de estudiantes habilitados para rendir el examen definitivo. Del 2 al 6 de febrero de 2027: inscripción a las comisiones correspondientes.

inscripción a las comisiones correspondientes. Del 15 al 17 de febrero de 2027: examen definitivo de ingreso.

examen definitivo de ingreso. 22 de febrero de 2027: publicación de resultados y orden de mérito.

publicación de resultados y orden de mérito. Del 4 al 10 de marzo de 2027: inscripción definitiva de los ingresantes.

inscripción definitiva de los ingresantes. 15 de marzo de 2027: inicio previsto de la carrera.

Cómo será el examen de ingreso

El examen definitivo tendrá modalidad presencial, aunque el lugar todavía está pendiente de confirmación. Para realizar la evaluación, la institución proveerá a los aspirantes una computadora portátil y acceso a internet.

Cada persona deberá inscribirse previamente en una comisión y asistir en la fecha y horario asignados.

Además, será obligatorio presentar el DNI actualizado. En caso de extravío o robo, se deberá presentar la denuncia policial junto con otro documento oficial que permita acreditar la identidad.

La falta de documentación impedirá rendir el examen y dejará al aspirante fuera del proceso de ingreso.

Cómo se definirá quiénes ingresan

Los resultados serán publicados el 22 de febrero de 2027 en la Plataforma UNJu Virtual.

La grilla se confeccionará según el orden de mérito, determinado por la calificación numérica obtenida y el tiempo de realización del examen.

Debido al cupo de 60 estudiantes, quienes queden ubicados hasta el puesto 60 inclusive estarán en condiciones de continuar con el proceso de inscripción definitiva.

Documentación para la inscripción definitiva

Los aspirantes que obtengan una de las 60 vacantes deberán presentar la documentación correspondiente entre el 4 y el 10 de marzo de 2027.

El legajo deberá incluir:

DNI original y fotocopia.

Certificado de salud emitido por el Ministerio de Salud de Jujuy.

Dos fotos tipo carnet.

Formulario de preinscripción emitido por el SIU Guaraní.

Carpetín colgante oficio.

Título secundario original y fotocopia, o constancia de título en trámite.

Resolución de aprobación de la UNJu para mayores de 25 años.

La fotocopia del título secundario deberá estar autenticada por el Departamento de Registro de Títulos, Legalizaciones, Certificaciones de Estudios y Equivalencias del Ministerio de Educación.

En el caso de títulos extranjeros, deberán estar debidamente legalizados y convalidados.

Una vez presentada toda la documentación respaldatoria, la universidad enviará al correo electrónico declarado el comprobante de inscripción definitiva.

Dónde se cursará Medicina

La carrera tendrá su sede en Libertador General San Martín, en el departamento Ledesma.