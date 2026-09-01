"Viuda e hijas: hasta que la herencia nos separe": cómo y dónde comprar las entradas

“Viuda e hijas – Hasta que la herencia nos separe” llegará a Jujuy como parte de su gira nacional y los espectadores ya pueden adquirir sus localidades para la única función prevista en la provincia. La presentación será el sábado 5 de septiembre, a las 21 horas, en la Sala Mayor del Teatro Mitre, ubicado en General Alvear 1009, San Salvador de Jujuy.
"Viuda e hijas: hasta que la herencia nos separe"
Cuánto cuestan las entradas para “Viuda e hijas”
Las localidades tienen diferentes valores según el sector elegido dentro de la sala:
- Platea: $64.735
- Palco: $64.735
- Tertulia: $58.850
- Galería: $52.965
Los valores informados incluyen el cargo por servicio.
Cómo y dónde comprar las entradas
Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Autoentrada, plataforma oficial de venta para el espectáculo. Al momento de realizar la operación se debe seleccionar la función, el sector y la ubicación deseada.
Comprar entradas para “Viuda e hijas”
También existe la posibilidad de comprarlas personalmente en la boletería del Teatro Mitre, en General Alvear 1009. La atención es de lunes a viernes de 10 a 13 y de 18 a 21 horas. Los sábados, domingos y feriados, la boletería abre una hora y media antes de cada función.
Desde la organización recomiendan revisar cuidadosamente el evento, el sector y la ubicación antes de confirmar la operación, ya que una vez realizada la compra no se permiten cambios ni devoluciones. Además, no está permitido ingresar a la sala una vez comenzada la función.
Una comedia atravesada por una inesperada herencia
La historia comienza cuando una ex cantante lírica y sus dos hijas llegan al estudio de una abogada para conocer las últimas voluntades de un familiar fallecido. Allí reciben una noticia inesperada: existe una importante herencia que podría solucionar buena parte de sus problemas económicos.
Sin embargo, quedarse con el dinero tiene una condición: deberán hablar con absoluta sinceridad y sacar a la luz verdades familiares que permanecían ocultas. La situación se complica todavía más cuando aparece la existencia de un cuarto heredero que nadie conoce.
A partir de ese momento, los secretos, las ambiciones y los vínculos familiares se mezclan en una sucesión de situaciones disparatadas que ponen sobre la mesa un interrogante: ¿qué tiene más poder, el dinero o la familia?
Un elenco de reconocidas figuras
La obra está protagonizada por Nora Cárpena, en el papel de la viuda; María Valenzuela, como la abogada; Iliana Calabró y Paula Morales, quienes interpretan a las hijas; y Gonzalo Urtizberea, en el rol del difunto.
“Viuda e hijas” es una obra de Alfonso Paso Jr., adaptada y dirigida por Héctor Díaz. La propuesta tiene una duración aproximada de 90 minutos y es apta para todo público. Los menores abonan entrada desde los 2 años cumplidos.
Tras su paso por Calle Corrientes, la producción inició una gira por distintas ciudades argentinas y este sábado 5 de septiembre tendrá su presentación en Jujuy, desde las 21, en el Teatro Mitre.
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