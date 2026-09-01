Alerta por la diabetes en Jujuy: detectan casos en pacientes cada vez más jóvenes

La diabetes comienza a detectarse en pacientes cada vez más jóvenes en Jujuy . Así lo advirtió la diabetóloga Analía Chacón (MP 2297), quien explicó que el Ministerio de Salud provincial redujo de 45 a 40 años la edad de control de la glucemia mediante el carné sanitario. “Hay pacientes cada vez más jóvenes con diagnóstico de diabetes. En el Ministerio de Salud, a través del carné sanitario, hemos bajado la edad de detección: habíamos empezado a los 45 años, la bajamos a los 40 y cada vez tenemos más casos diagnosticados” , señaló la especialista.

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Chacón explicó que la diabetes es una enfermedad crónica, evolutiva y metabólica que, aunque actualmente no tiene cura, puede tratarse. Por ese motivo, destacó la importancia de detectarla a tiempo para comenzar el tratamiento y disminuir el riesgo de complicaciones.

La diabetes tipo 2 es la forma más frecuente y se presenta principalmente en adultos, aunque también se diagnostica a edades más tempranas. Según explicó Chacón, suele estar vinculada con la obesidad y la resistencia a la insulina.

Uno de los principales problemas es que puede avanzar sin generar señales evidentes. “Es una enfermedad bastante traicionera porque a veces no hay ningún síntoma y la gente se entera de casualidad”, advirtió.

Cuando aparecen manifestaciones, las más frecuentes son:

Sed excesiva.

Necesidad de orinar con mayor frecuencia.

Aumento del apetito.

Visión borrosa.

Infecciones genitourinarias.

Flujo vaginal en las mujeres.

Ardor al orinar en los hombres.

Sin embargo, la ausencia de síntomas no descarta la enfermedad. Por eso, la especialista insistió en la importancia de realizar controles periódicos, especialmente cuando existen antecedentes familiares o factores de riesgo.

Prediabetes: una instancia que puede revertirse

Durante la entrevista, Chacón también se refirió a la prediabetes, una alteración de los niveles de glucosa que puede detectarse antes de que se desarrolle la enfermedad. “Cuando es prediabetes, es como estar en un semáforo amarillo. Podemos revertirla y volver al verde, en vez de avanzar hacia el rojo y transformarnos en diabetes”, explicó.

Según indicó, esto puede conseguirse mediante cambios en el estilo de vida, una alimentación adecuada, la reducción del sedentarismo y, en algunos casos, medicación indicada por un profesional.

La predisposición genética también influye, pero no es el único factor. “La carga genética nos predispone a tener la enfermedad, pero si esa semillita que heredamos la sembramos en algo fértil por el sedentarismo y las malas costumbres alimentarias, la plantita va a salir”, ejemplificó.

Por qué es importante detectar la diabetes a tiempo

La especialista explicó que un diagnóstico precoz permite iniciar el tratamiento antes de que se produzcan complicaciones. Estas pueden ser agudas, como los cuadros de hiperglucemia o hipoglucemia graves, o desarrollarse de manera crónica y afectar distintas partes del organismo. “Cuanto más precozmente la detectemos y empecemos a tratarla, menos probabilidades vamos a tener de presentar complicaciones”, sostuvo Chacón.

Ante síntomas compatibles, antecedentes familiares o factores de riesgo, la recomendación es realizar una consulta médica y evitar el autodiagnóstico. Los análisis y estudios complementarios deben ser evaluados por un profesional.