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27 de agosto de 2026 - 12:51
Salud.

Legislatura: se aprobó el proyecto para el ejercicio de la actividad y la habilitación de Farmacias en Jujuy

En una nueva sesión en la Legislatura los diputados aprobaron la Ley para regular, entre otros proyectos, el ejercicio de la actividad farmacéutica en Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Legislatura de Jujuy.

Legislatura de Jujuy.

En la octava sesión ordinaria de la Legislatura se aprobó el proyecto sobre el ejercicio de la actividad farmacéutica y de la habilitación de establecimientos farmacéuticos en la provincia de Jujuy. El mismo se aprobó en general y particular como Ley 6519.

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Dicha Ley tiene como objeto actualizar el marco regulatorio del ejercicio de la actividad farmacéutica, como así también regular el funcionamiento de farmacias, droguerías, distribuidoras de productos médicos y productos de diagnóstico dentro del territorio de la provincia de Jujuy.

Dicha actualización, dijeron los autores del proyecto, se torna ineludible atento que en la actualidad la Ley que rige la actividad farmacéutica data de una antigüedad de más de cincuenta años.

Distribución equitativa de las farmacias

Entre los fundamentos de la Ley, se entiende a las farmacias como un servicio esencial y una extensión del sistema de salud, por lo que resulta imperativo que se encuentren distribuidas equitativamente en todo el territorio provincial.

De esta manera, afirman, se asegura la atención a todos los jujeños y la calidad del servicio.

Farmacias.

Farmacias.

Realzar la labor profesional

La nueva normativa pretende realzar la labor del profesional farmacéutico, imprescindible integrante del sistema de atención de la salud de la población. Esta Ley busca reforzar el trabajo mancomunado de los distintos sectores involucrados en los aspectos de la atención de la salud, a efectos de erradicar la venta ilegal de medicamentos o productos farmacéuticos en establecimientos no habilitados para tal fin.

Farmacias.

Farmacias.

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