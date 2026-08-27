Rige alerta amarilla para Jujuy: desde cuándo y qué zonas serán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento para un sector de la provincia de Jujuy. De acuerdo con el reporte oficial actualizado durante la mañana de este jueves 27 de agosto, las condiciones adversas comenzarán a presentarse desde la tarde del viernes 28 y alcanzarán a la Puna de Susques .

Jujuy. Se mantiene la doble alerta amarilla en Jujuy: para cuándo y qué zonas

El organismo nacional mantiene por el momento en nivel verde al resto de los fenómenos meteorológicos contemplados para la zona, entre ellos tormentas, lluvias, nevadas, viento Zonda, niebla, polvo, humo y ceniza volcánica.

Según el cuadro de alertas del SMN, la Puna de Susques permanecerá en nivel verde durante este jueves 27 y la mañana del viernes 28 de agosto .

La alerta amarilla por viento comenzará durante la tarde del viernes y se extenderá durante la noche . Para el sábado 29, el organismo vuelve a marcar un período bajo nivel amarillo durante la tarde , mientras que el resto de la jornada aparece, hasta el momento, en nivel verde.

El informe de alertas fue generado por el Servicio Meteorológico Nacional a las 6.20 de este jueves 27 de agosto.

Qué zona de Jujuy será afectada

El aviso alcanza específicamente a la Puna de Susques, en el oeste de la provincia de Jujuy.

El nivel amarillo es definido por el SMN como una instancia en la que la población debe mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el cuadro oficial difundido este jueves, no se registran alertas de nivel naranja ni rojo para la zona analizada.

Pronóstico extendido para lo que resta de la semana

En San Salvador de Jujuy, el pronóstico oficial del SMN actualizado a las 7.46 anticipa un descenso progresivo de las temperaturas máximas durante los próximos días.

Para este jueves 27 se espera una mínima de 11°C y una máxima de 33°C. Durante la mañana y la tarde el cielo estará algo nublado, mientras que hacia la noche se presentará despejado. La probabilidad de precipitaciones indicada para esos períodos es del 0%.

El viernes 28 tendrá una mínima de 11°C y una máxima de 26°C, marcando un descenso de siete grados en la temperatura máxima respecto de este jueves.

Para el sábado 29, el SMN prevé una mínima de 11°C y una máxima de 24°C.

El domingo 30, en tanto, la temperatura continuará bajando, con una mínima prevista de 10°C y una máxima de 22°C.

Según el pronóstico extendido disponible, el descenso continuará al comienzo de la próxima semana: el lunes se esperan entre 12°C y 20°C, el martes entre 9°C y 22°C y el miércoles entre 14°C y 26°C.