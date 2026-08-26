Crimen de Miguel Coria: confirmaron que la sangre hallada en la zapatilla del imputado era del jujeño

La investigación por la muerte del jujeño Miguel Coria continúa avanzando en Bolivia y sumó un nuevo elemento considerado relevante por la querella. Según confirmó Cristian Toledo Telles , abogado de la familia Coria, una pericia genética determinó que la sangre encontrada en el calzado del imputado, Moisés Márquez, pertenece a la víctima .

Toledo Telles detalló en diálogo con Canal 4 que uno de los principales avances de la causa fue el resultado de una pericia genética realizada sobre rastros de sangre encontrados en uno de los zapatos del imputado. “Se ha establecido que la sangre que estaba impregnada en el zapato del imputado es de Miguel Coria. Eso ya se ha determinado científicamente” , afirmó el abogado. Según sostuvo el representante de la familia, ese elemento será tenido en cuenta dentro de la investigación sobre la agresión que sufrió Coria.

Otro de los elementos incorporados al expediente son las imágenes de cámaras de seguridad que registraron parte de lo ocurrido. De acuerdo con la descripción realizada por Toledo Telles, en el video se observa un primer golpe de puño contra Coria, quien posteriormente intenta alejarse del lugar. El abogado sostuvo que el imputado lo persigue y que, una vez que la víctima cae al suelo, continúa la agresión .

“Es una secuencia de menos de dos minutos” , señaló el letrado, quien consideró que las imágenes permiten reconstruir la dinámica del hecho y serán relevantes para determinar las responsabilidades dentro de la causa.

Toledo Telles también cuestionó la postura de la defensa del acusado, que, según explicó, habría planteado que la agresión se produjo como reacción a una conducta previa de Coria. Para el abogado de la familia, las imágenes mostrarían que Coria intentó retirarse luego del primer golpe y que posteriormente fue perseguido.

El imputado buscará dejar la detención preventiva

La causa tendrá este jueves una nueva instancia judicial. Según informó el abogado, a las 9 de Bolivia y 10 de Argentina está prevista una audiencia de control del plazo de la detención preventiva. En esa audiencia, Moisés Márquez buscará obtener la libertad o acceder a una medida sustitutiva de la detención preventiva.

Desde la representación legal de la familia Coria anticiparon que solicitarán que el acusado continúe detenido mientras avanza la investigación. “Se va a solicitar una ampliación de la detención preventiva”, explicó Toledo Telles.

Todavía quedan medidas pendientes

El abogado indicó que aún resta concretar una serie de medidas antes de cerrar la etapa investigativa. Entre ellas mencionó la reconstrucción de los hechos y una inspección del Ministerio Público en el lugar donde ocurrió la agresión.

Según sostuvo, estas actuaciones permitirán profundizar la reconstrucción de lo sucedido y completar los elementos necesarios de cara a las próximas instancias judiciales. La familia de Miguel Coria buscará que la detención preventiva se mantenga mientras continúan esas medidas y la causa avanza hacia una eventual etapa de juicio.