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20 de agosto de 2026 - 12:59
Jujuy.

El CEDEMS reclamó por una lista de docentes "identificados con un asterisco"

El CEDEMS se reunió con la Comisión de Educación de la Legislatura y planteo su preocupación ante la difusión que se dio de una lista de docentes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Comisión de educación

La comisión directiva del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) se reunión con la Comisión de Educación de la Legislatura de la provincia para denunciar la difusión de un listado de docentes identificados con un asterisco.

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Así también pidieron una investigación integral sobre las irregularidades denunciadas, “hablamos de la situación de los docentes que se siente perseguidos y sentenciados anticipadamente por una exposición pública con el tema de los asteriscos”, dijo la Secretaria General del CEDEMS, Mercedes Sosa.

Solicitamos la defensa del debido proceso”, dijo Sosa y agregó que “si hay una política para determinar irregularidades me parece muy bien, pero no hay denuncias penales y nadie está imputado por aparente falsificación de documentación. Es llamativo que solo estén docentes del secundario”.

Respuesta de la Comisión de Educación

La presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura, María Teresa Ferrín, aclaró que los docentes señalados en ese listado no son todavía sumariados y explicó que, hasta el momento, no existe una presentación formal para iniciar ese procedimiento.

La legisladora señaló que no se pueden exponer nombres, números de documentos y otros datos personales, porque no solo se pone en conocimiento una situación privada, sino que eso puede derivar en muchas otras consecuencias.

En ese sentido, la comisión elaboró una declaración dirigida al Ministerio de Educación para manifestar su preocupación y solicitar una investigación más amplia. Ferrín expresó que no solo se debe investigar al docente que supuestamente cometió el delito, sino también a todos aquellos que hayan participado en la venta de cursos, la falsificación de firmas o cualquier otra irregularidad.

“El docente constituye el último eslabón de la cadena", dijo Ferrin y consideró que la investigación debe trabajar sobre todos los actores involucrados.

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