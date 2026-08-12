Marcha del CEDEMS: "Solicitamos la devolución de los descuentos"

CEDEMS marcha este miércoles (Archivo)

Docentes del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) se movilizaron a las puertas de la Legislatura donde se manifestaron contra los descuentos de los días de huelga. “Vamos a ir también al Ministerio de Hacienda para solicitar la devolución de los descuentos”, dijo la secretaria General Mercedes Sosa.

La medida esta enmarcada en el plan de lucha dentro del paro docente provincial que lleva adelante el CEDEMS y se definió en la última asamblea. El relcamo "tiene que ver con una política salarial que no está ajustada al nivel de aumentos de servicios que venimos padeciendo, no solo los docentes, sino todos los ciudadanos”, sostuvo la dirigente sindical.

Descuentos de días de paro En este sentido, Mercedes Sosa volvió a pedir sobre los “criterios de los descuentos” ya que, según denunció, “fue muy irregular el procedimiento, hay docentes que les descontaron $40 mil y a otros casi $700 mil”.

“Venimos a exigir una respuesta y solicitamos la devolución de esos días porque la huelga es un derecho”, quien pidió además “ojala nos reciban desde el Ministerio de Hacienda para que nos den respuesta a los reclamos de una mejora salarial, algún blanqueo o alguna concesión que pueda mejorar nuestra situación”.

Plan de lucha del CEDEMS Las medidas realizadas en el día de hoy corresponden al mandato de la asamblea del último sábado donde los docentes definieron mantener el plan de lucha pero sin llevar adelante un paro provincial. Por ahora las clases continuarán con normalidad mientras el sindicato avanza con los pedidos de audiencia y el reclamo administrativo por los descuentos.

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