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3 de agosto de 2026 - 10:06
Jujuy.

Alberto Siufi sobre el paro nacional docente: "Los salarios no alcanzan"

En el marco del paro nacional docente dictado por CTERA, Alberto Siufi reconoció la situación del sector y sostuvo que “el nivel salarial realmente es muy bajo”.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El secretario de comunicación de la provincia, Alberto Siufi, habló sobre el paro nacional docente dictado por CTERA para la jornada de este lunes en todo el país y sostuvo que “en Jujuy está la adhesión del CEDEMS, no solo hoy sino dos días más de paro”, dijo el funcionario y agregó que “ ADEP no está reconocido como gremio por lo tanto no se lo toma como tal”.

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En relación a la discusión salarial, uno de los puntos de la medida, Siufi dijo que la misma “no admite reparos, está absolutamente claro. La semana pasada lo escuchábamos al vocero presidencial y dijo que el nivel salarial del actual gobierno es inferior al de Macri y Cristina (Fernández de Kirchner)”.

Es público y notorio, se viene hablando en todas las estadísticas que la gente no llega a fin de mes, el nivel salarial realmente es muy bajo”, sostuvo el funcionario y recordó estadísticas que hablan de “un 60% de la gente en relación de dependencia no gana la canasta básica. Una familia con cuatro miembros necesitados que estén trabajando para alcanzar la misma”.

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“Los salarios están bajos”

Siufi dijo que “hay una realidad que es innegable, hoy los niveles salariales están generando este problema que tiene consecuencia directa en el consumo el cual no levanta”, aunque reconoció que “hay actividades que están bien pero en los sectores que más empleo generan, como el Estado por un lado o el comercio, están con niveles salariales bajísimos”.

“Estamos con este tire y afloje con los gremios y es lógico, los salarios no alcanzan”, dijo Siufi y agregó que “esto está claro, como también está claro como cayeron los ingresos del comercio en general, de los gastronómicos y del Estado, con los ingresos de coparticipación, recaudación propia y los envíos no automáticos del Estado Nacional que dejó de hacerlos”.

Diálogo abierto

En este marco, el funcionario sostuvo que el diálogo con los gremios está abierto, “el Gobierno ratifica la voluntad de dialogo y niega de que no los atienda. Hubo Mesas Técnicas dónde se pnene 8 o 10 puntos sobre la mesa a los cuales se da solución a muchos”.

“Pareciera ser que las Mesas Técnicas no forman parte de las paritarias”, se lamentó y sostuvo que “todo esto forma parte. El Gobierno nunca salió de la mesa dialogo y lo vuelve a ratificar”, aseguró.

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