Paro docente nacional: CTERA convocó a una huelga el 3 de agosto. 

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina ( CTERA ) convocó a un paro nacional docente de 24 horas para el próximo lunes 3 de agosto. La medida afectará a las escuelas públicas de todo el país.

CTERA anunció un paro docente nacional de 24 horas para el lunes 3 de agosto , jornada en la que varias provincias retomarán las clases luego de las vacaciones de invierno. La huelga alcanzará a las escuelas públicas de todo el país y tendrá impacto en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

La decisión fue tomada durante el congreso nacional del gremio y, según explicó la organización sindical, responde a la “ permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente”. Ese espacio, establecido por la legislación vigente, permite debatir salarios , condiciones laborales, formación e inversión educativa.

A través de un comunicado, CTERA señaló que la convocatoria al paro responde también a la situación que atraviesan los trabajadores de la educación. El gremio denunció una “ grave situación” producto del ajuste llevado adelante por el Gobierno Nacional.

En el comunicado, el gremio también cuestionó el “desfinanciamiento del sistema educativo” y aseguró que esta situación impactó en los ingresos de los docentes, cuyos salarios, señalaron, “continúan perdiendo poder adquisitivo”.

Entre los principales reclamos, el gremio incluyó la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), junto con otros recursos nacionales destinados a la educación.

Pidieron también la sanción de una nueva ley de Financiamiento Educativo y rechazaron "toda reforma jubilatoria y defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto", además de defender "las cajas previsionales provinciales y de la jubilación docente".

Aunque la Paritaria Nacional Docente no determina los sueldos que perciben los maestros en cada jurisdicción, sí establece un salario mínimo de referencia y funciona como ámbito para debatir políticas educativas federales. Desde los gremios sostienen que ese piso salarial continúa en $500.000 desde hace un año por la falta de convocatoria del Gobierno a la mesa de negociación.

Mientras algunas escuelas privadas prevén desarrollar la jornada con normalidad, desde los gremios docentes esperan una adhesión significativa al paro nacional en diferentes provincias y regiones del país.

La protesta coincidirá con el paro de ATE

La jornada de protesta tendrá lugar en simultáneo con el paro nacional anunciado por ATE, que contempla una movilización al Ministerio de Economía. Desde el sindicato estatal reclamarán una recomposición salarial y denunciarán el deterioro de distintos organismos públicos.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó una recomposición salarial para los trabajadores estatales y sostuvo que los sueldos actuales deberían superar ampliamente los valores vigentes. “Los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora”, expresó.

El dirigente agregó: "Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900% desde que asumió Milei".

El titular de ATE también alertó por el creciente endeudamiento de los empleados públicos y sostuvo que muchos trabajadores ya no recurren únicamente a entidades financieras tradicionales. “Ya se han superado instituciones formales como los bancos, mutuales, billeteras virtuales y lo más peligroso es que ahora han llegado a endeudarse con prestamistas en los barrios”, afirmó.