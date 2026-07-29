Accidente fatal: un helicóptero que iba rumbo a los incendios en La Rioja se precipitó en San Juan

Un helicóptero que iba rumbo a los incendios en La Rioja se precipitó en San Juan.

Un helicóptero contratado por la Agencia Federal de Emergencias se estrelló este miércoles en la provincia de San Juan y sus siete ocupantes murieron. Tras el accidente, las autoridades desplegaron un amplio operativo de emergencia en la zona del Parque Provincial Ischigualasto para acceder al lugar del siniestro.

Un helicóptero contratado por la Agencia Federal de Emergencias cayó en San Juan y murieron sus siete ocupantes . Equipos de emergencia desplegaron un operativo en el Parque Provincial Ischigualasto para llegar al lugar del accidente.

Fuentes oficiales indicaron que el helicóptero había sido contratado para brindar una capacitación en San Juan y posteriormente debía viajar a La Rioja para sumarse al combate de los incendios forestales en la zona de Chilecito , próxima a la cordillera.

Según las primeras informaciones, el helicóptero tuvo su último contacto a las 10:26 y luego dejó de emitir señales. Minutos después, una aeronave que circulaba por el área encontró los restos del aparato y alertó a las autoridades, que desplegaron un operativo para localizar a los ocupantes.

El helicóptero había partido desde la ciudad de San Juan con integrantes del operativo que tenían previsto participar de una capacitación en Valle Fértil, vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Al no registrarse su arribo y perderse toda comunicación con la aeronave, se puso en marcha el protocolo de emergencia para iniciar la búsqueda.

Según medios locales, los restos del helicóptero fueron hallados en una zona de difícil acceso, aproximadamente 20 metros por debajo del nivel del terreno. Desde otra aeronave se habrían observado cuerpos en el lugar del accidente. El hecho generó una profunda conmoción y es señalado como una de las tragedias más impactantes de San Juan.

Las identidades de los fallecidos

El Ministerio de Seguridad de San Juan confirmó los nombres de los siete fallecidos que viajaban a bordo del helicóptero. La lista incluye a autoridades vinculadas a los equipos de emergencia, como el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía provincial, Germán Videla; además del piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la AFE Andrés y Rodrigo Aimeta.

Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) July 29, 2026

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se expresó sobre la tragedia a través de sus redes sociales y manifestó su profundo pesar por el accidente. “Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas”, escribió.

“Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”, agregó