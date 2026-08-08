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8 de agosto de 2026 - 16:12
Jujuy.

CEDEMS no hará paro y reclama por descuentos a docentes en Jujuy

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) realizó este sábado una asamblea para analizar la situación de los descuentos aplicados en los haberes de docentes y una resolución emitida por el Ministerio de Educación de Jujuy.

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Por  Verónica Pereyra
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El gremio también manifestó su intención de avanzar por distintas vías institucionales para solicitar explicaciones y plantear la situación ante los organismos correspondientes.

CEDEMS pedirá reuniones por los descuentos y la resolución del Ministerio de Educación

Entre las acciones previstas, CEDEMS solicitará una audiencia con la Comisión de Educación de la Legislatura de Jujuy para abordar los descuentos y los denominados “asteriscos” vinculados a la situación planteada por el sector docente.

Además, el sindicato prevé realizar un reclamo colectivo ante el Ministerio de Hacienda de Jujuy por los descuentos aplicados en los haberes.

La entidad también buscará ser recibida por autoridades del Gobierno provincial durante la próxima semana con el objetivo de retomar el diálogo sobre los puntos pendientes.

Según explicó Sosa, el planteo del gremio incluye la necesidad de revisar las medidas adoptadas y contar con instancias formales para presentar los reclamos de los docentes afectados.

Las medidas de fuerza quedan en suspenso

La decisión adoptada este sábado no implica el levantamiento definitivo del plan de lucha. CEDEMS resolvió mantener las posibles medidas de fuerza en suspenso durante esta semana, a la espera de los resultados de las gestiones ante el Gobierno y la Legislatura.

En este marco, el gremio prevé una nueva convocatoria para el próximo miércoles, jornada en la que se analizará la evolución de los reclamos y las respuestas obtenidas de las autoridades.

Por ahora, la situación se mantiene sin una nueva medida de paro confirmada. Las clases continuarán con normalidad mientras el sindicato avanza con los pedidos de audiencia y el reclamo administrativo por los descuentos.

El conflicto se desarrolla luego de las medidas de fuerza que distintos sectores docentes llevaron adelante durante las últimas semanas. En julio, el Gobierno provincial había informado que consolidaría en un único tramo el incremento salarial previsto para julio y agosto.

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