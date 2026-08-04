Plan de lucha del CEDEMS: segundo día de ayuno docente en Plaza Belgrano

En el marco del plan de lucha que lleva adelante el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior ( CEDEMS ), tras la asamblea del sábado pasado y la jornada nacional de ayer, hoy se realizó el segundo día de ayuno docente en Plaza Belgrano. Los docentes volvieron a pedirle al Gobierno de la provicnia la reapertura de paritarias .

"La modalidad del ayuno es por turnos, desde las 8 hasta las 20 y a la espera de que se abra nuevamente la paritaria”, dijo Mercedes Sosa, secretaria general del CEDEMS y agregó que “nos parece totalmente insuficiente la liquidación del Gobierno del 4%”.

Sosa sostuvo que estar en la Plaza Belgrano es “ejercer nuestro derecho, no se puede sostener más esta situación”, y adelantó que el ayuno se mantendrá “hasta el jueves a la mañana y después haremos una asamblea el fin de semana para evaluar si siguen sin convocarnos”.

“Es hora de que haya una escucha, una interpretación de lo que estamos diciendo; decir, bueno, en esto tienen razón”, pidió Sosa y recordó el reclamo del FONID al cual “tienen que actualizarlo, páguenlo por doble cargo, algo pueden hacer para que el docente sienta que están interpretando el reclamo”.

“Nunca existieron las paritarias”

Por su parte una de las docentes que permanece en el ayuno, Ana Juárez Orieta, delegada del Colegio de Arte de Palpalá, dijo “hemos decidido en asamblea realizar un ayuno o huelga de hambre por la tesitura del gobierno de haber cerrado las paritarias”, manifestó.

“Hemos decidido en asamblea realizar un ayuno o huelga de hambre por la tesitura del gobierno de haber cerrado las paritarias”, manifestó Ana Juárez Orieta, delegada del Colegio de Arte de Palpalá.

La delegada sostuvo que “nunca existieron las paritarias porque en realidad las abrieron, nos comunicaron que era el 4% de aumento y se retiraron”, y agregó que “estamos realizando una medida de fuerza extrema, hicimos una marcha numerosa y decidimos entre los delegados esta medida para exigirle a gobierno a que abra las paritarias y que escuchen los docentes”.

En relación al pedido de aumento salarial, Jaurez Orieta dijo que es “de 33,9% de aumento sobre la hora catedra”, y sostuvo que “vamos a permanecer con este ayuno, según lo determinado por la asamblea, hasta que el gobierno abra la paritaria. El ayuno está determinado por tiempo indeterminado”.

Pedido de "paritarias reales"

A través de sus redes sociales, desde el CEDEMS dijeron que “La docencia jujeña sostiene esta medida extrema porque exigimos que el Gobierno provincial convoque a paritarias reales. No se trata de puestas en escena, se trata de salarios dignos, de condiciones de vida justas y de respeto a quienes sostienen la educación pública”.

Aclararon también que “ante la falta de respuestas y la negativa del Gobierno provincial a reabrir las paritarias, docentes sostienen una medida de ayuno como expresión de un reclamo legítimo por salarios dignos y una verdadera negociación”.