CEDEMS: los docentes marcharan este martes por los descuentos de los días de paro

A través de sus redes sociales, desde Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) anunciaron una serie de medidas ante los descuentos por los días de paro a los docentes de Jujuy. En este sentido durante la jornada de este lunes se realizaron asambleas en diferentes escuelas de la provincia como así también un “cartelazo” mostrando su disconformidad ante los descuentos realizados.

Así también, desde el CEDEMS adelantaron para este martes a las 10 de la mañana una movilización al Ministerio de Hacienda. La convocatoria será a las 8:30 en la sede gremial de calle Balcarce.

Desde la dirigencia anunciaron también que posteriormente se va a realizar una movilización “contra la extranjerización de tierras”. La misma está prevista para las 10:30.

El lema de la convocatoria y la jornada de lucha es “Defendamos el salario, la educación pública y nuestros derechos”.

Descuentos por los días de paro Durante la mañana de este lunes, el secretario de comunicación de la provincia, Alberto Siufi, confirmó que se registraron los descuentos de los días de paro correspondiente al mes de septiembre. Sobre el pago para el sector docente de Jujuy, el secretario sostuvo que “por razones administrativas se decidió unificar los conceptos del incentivo docente y de material didáctico”. Y reconoció que “hay diferencias en los montos que se cobraron de menos, tienen que ver con los descuentos de los días de paro. En esta liquidación entraron los descuentos de los días 14 y 15 de septiembre”, finalizó.

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