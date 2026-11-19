Ganadores del Finde Estudiantil de la FNE 2026. Ganadores del Finde Estudiantil de la FNE 2026. Ganadores del Finde Estudiantil de la FNE 2026.

Los colegios que participaron del Finde Estudiantil de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) 2026 recibieron sus premios tras destacarse en las competencias de baile e hinchadas realizadas el 1 y 2 de agosto.

Luciana Ayala, contadora del Ente Autárquico Permanente, indicó que "casi a fin de año, lamentablemente no lo pudimos hacer antes por distintos motivos, pero bueno, pudimos recaudar los fondos para poder hacer entrega"-

Los premios para los colegios ganadores del Finde Estudiantil Ayala destacó la participación de los establecimientos educativos y el nivel de las competencias realizadas durante las dos jornadas. "La verdad que estamos muy contentos con la convocatoria", señaló, y valoró especialmente las presentaciones de baile y el acompañamiento de las hinchadas.

Premios del Finde Estudiantil de la FNE 2026. En cuanto a los reconocimientos, la contadora explicó que los premios varían de acuerdo con las categorías y los puestos obtenidos. Según detalló, para el sector de baile se prepararon obsequios de diferentes tamaños, mientras que para las hinchadas mencionó la entrega de celulares y otros artículos.

La integrante del EAP también realizó un balance de su primer año dentro de la organización de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. "Mi balance va por siempre en positivo", manifestó. Ganadores del Finde Estudiantil de la FNE 2026. En ese sentido, agradeció el acompañamiento de los estudiantes, profesores y demás integrantes del organismo durante las distintas actividades. "Gracias a Dios y a los estudiantes, a los profesores y a todo el Ente, salió excelente", sostuvo. Finalmente, Ayala indicó que la organización se encuentra trabajando en una nueva etapa de la celebración estudiantil: "Ahora estamos en la fase de la Cena Blanca". Finde Estudiantil 2026: todos los colegios ganadores Sábado 1 de agosto Competencia de baile: Primer puesto: Colegio del Salvador.

Segundo puesto: Bachillerato N.º 21 y Colegio Divino Redentor.

Tercer puesto: Colegio Gianelli, Colegio Remedios de Escalada y Colegio Mayor Jujuy. Competencia de hinchadas: Primer puesto: EMDEI.

Segundo puesto: Colegio La Salle.

Tercer puesto: Colegio Divino Redentor. Domingo 2 de agosto Finde Estudiantil de la FNE 2026. Competencia de hinchadas medianas: Primer puesto: Escuela Normal «Juan Ignacio Gorriti».

Segundo puesto: E.T.P. N.º 1 «Aristóbulo V. Belmonte».

Tercer puesto: Colegio Nuestra Señora del Huerto. Competencia de hinchadas grandes: Primer puesto: E.E.T. N.º 2 «Jesús R. Salazar».

Segundo puesto: E.E.T. N.º 1 «Escolástico Zegada».

Tercer puesto: E.E.T. N.º 1 «General Savio». Competencia de baile: Primer puesto: Escuela Normal «Juan Ignacio Gorriti».

Segundo puesto: Colegio Nuestra Señora del Huerto.

Tercer puesto: E.E.T. N.º 2 «Jesús R. Salazar». Ganadores del Finde Estudiantil de la FNE 2026.

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