El 79,1% de los estudiantes de sexto grado de primaria de Argentina reconoce la existencia de situaciones de discriminación en su escuela, según el Dosier estadístico de niñas, niños y adolescentes publicado por el INDEC este miércoles 18 de noviembre.
El informe expone las principales situaciones de discriminación y convivencia escolar que atraviesan niños y adolescentes del país. Los datos corresponden a relevamientos educativos realizados durante 2025.
Cuáles son los principales motivos de discriminación en las escuelas
Alumnos sufren discriminación en las escuelas.
Según los resultados difundidos por el INDEC, el 79,1% de los estudiantes de sexto grado de primaria reconoce que existen situaciones de discriminación dentro del ámbito escolar.
Entre los motivos señalados se encuentran:
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Aspecto físico: 54,4%.
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Intereses y gustos personales: 53,4%.
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Calificaciones escolares: 36,2%.
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Vestimenta: 34,4%.
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Orientación sexual: 34,4%.
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Lugar de nacimiento: 20,2%.
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Discapacidad: 19,5%.
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Religión: 18%.
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Pertenencia o ascendencia de un pueblo indígena: 6,7%.
Qué pasa con la discriminación en la secundaria
El informe también incluye datos correspondientes a estudiantes de quinto y sexto año del nivel secundario, relevados durante 2024. En este grupo, el 60,6% manifestó haber vivido alguna situación de discriminación dentro de la escuela.
Los principales motivos mencionados fueron el aspecto físico y los intereses personales, ambos con el 30,6%. También se registraron situaciones relacionadas con las calificaciones escolares, con un 17%; la vestimenta, con un 11,6%; y la orientación sexual, con un 7%.
A diferencia del dato de primaria, que mide el reconocimiento de situaciones de discriminación, el porcentaje de secundaria corresponde a experiencias personales declaradas por los estudiantes.
La discriminación, manifestada a través de el bullying, influye directa y negativamente en el desempeño escolar de los alumnos.
Cómo intervienen las escuelas ante los conflictos
Otro de los aspectos analizados por el INDEC es la manera en que las instituciones educativas abordan las situaciones problemáticas entre alumnos.
Entre los estudiantes de los últimos años del secundario, el 79,4% indicó que los conflictos suelen resolverse mediante conversaciones con profesores, preceptores o directivos.
El 47,8% señaló que se establece comunicación con las familias y el 38,4% mencionó la aplicación de sanciones. Sin embargo, un 19,8% manifestó que, frente a estas situaciones, no se les da importancia y se las deja pasar.
En cuanto al acompañamiento de los adultos, el 72,5% de los estudiantes afirmó que puede contarles a sus profesores o preceptores lo que les sucede.
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