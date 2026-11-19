Cayó la matrícula en el Centro de Formación Profesional N° 1: cuáles son los motivos

La caída de la matrícula en el Centro de Formación Profesional N° 1 genera preocupación entre las autoridades de la institución, que buscan recuperar la cantidad de estudiantes durante el próximo ciclo lectivo. Jorge Mamani, director del establecimiento, explicó que las dificultades económicas y la falta de acceso al Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) son algunos de los factores que complican la continuidad de las capacitaciones.

Durante la exposición anual de trabajos, el directivo reconoció que la institución registra una disminución en la cantidad de alumnos en comparación con años anteriores.

“Se restringe el hecho de que no cuentan con BEGU. Es imposible costearse gastos. Entonces nosotros hemos visto disminuida la matrícula en relación a años anteriores” “Se restringe el hecho de que no cuentan con BEGU. Es imposible costearse gastos. Entonces nosotros hemos visto disminuida la matrícula en relación a años anteriores”

Uno de los principales obstáculos que identifican desde la institución es el gasto que representa trasladarse diariamente hasta el centro de formación. Según explicó Mamani, la falta del beneficio del BEGU afecta las posibilidades de quienes desean aprender un oficio.

Esta situación preocupa especialmente porque muchos de los interesados en las capacitaciones son personas adultas que buscan generar ingresos adicionales para afrontar sus gastos cotidianos.

“La mayoría de la gente que viene al turno noche, más que todo porque hay gente grande, está viendo la posibilidad de tener un ingreso extra porque con la jubilación no les da. Entonces buscan algo para complementarlo y llegar a fin de mes” “La mayoría de la gente que viene al turno noche, más que todo porque hay gente grande, está viendo la posibilidad de tener un ingreso extra porque con la jubilación no les da. Entonces buscan algo para complementarlo y llegar a fin de mes”

Las capacitaciones con mayor demanda

A pesar de la disminución de la matrícula general, algunas especialidades continúan despertando interés entre quienes buscan una salida laboral.

Mamani indicó que las capacitaciones en aire acondicionado, electricidad industrial y gasista domiciliario se encuentran entre las más solicitadas.

Actualmente, el Centro de Formación Profesional N° 1 cuenta con 20 ofertas formativas, entre ellas panadería, pastelería, albañilería, soldadura y electricidad domiciliaria.

Además, aclaró que algunas especialidades requieren contar con el secundario completo, mientras que otras permiten el ingreso sin esa condición.

Buscan recuperar la matrícula para el próximo año

Con el objetivo de atraer nuevos estudiantes, la institución realizó su exposición anual, en la que los alumnos presentaron los trabajos y proyectos desarrollados durante el ciclo lectivo.

La jornada incluyó demostraciones prácticas, producciones de panadería y pastelería y un desfile de modelos de la especialidad de confeccionista a medida.

Consultado sobre la posibilidad de revertir la caída de la matrícula el próximo año, Mamani expresó:

“Esperemos que sí, justamente las muestras estas son para vender las ofertas de la institución” “Esperemos que sí, justamente las muestras estas son para vender las ofertas de la institución”

Desde el establecimiento buscan que estas actividades permitan dar mayor visibilidad a las capacitaciones disponibles y despertar el interés de quienes necesitan aprender un oficio para incorporarse al mercado laboral o complementar sus ingresos.