Los cursos con salida laboral en Jujuy incluyen electricidad, carpintería y confección. La muestra será de 9 a 20, con entrada gratuita.

Los cursos con salida laboral en Jujuy representan una oportunidad para quienes buscan aprender un oficio , mejorar sus conocimientos o encontrar nuevas alternativas de trabajo. Este jueves 19 de noviembre, el Centro de Formación Profesional N° 1 de San Salvador de Jujuy abrirá sus puertas a toda la comunidad para mostrar qué se puede estudiar en la institución y cómo se trabaja en cada una de las capacitaciones.

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La actividad se realizará de 9 a 20 horas, en calle El Salvador 520, del barrio Mariano Moren o, con entrada libre y gratuita . No es necesario ser alumno para acercarse: la propuesta está destinada también a jóvenes, adultos y familias interesadas en conocer nuevas posibilidades de formación.

La exposición forma parte de la Semana de la Educación Técnico Profesional y permitirá conocer los trabajos realizados por estudiantes durante el año, participar de charlas y talleres, recibir orientación y conversar sobre las distintas especialidades.

Aprender electricidad, carpintería, albañilería o confección puede convertirse en el primer paso para conseguir empleo, iniciar un pequeño emprendimiento o sumar conocimientos que permitan generar ingresos propios.

Qué cursos y capacitaciones ofrece el Centro de Formación Profesional N° 1

La institución cuenta con una amplia oferta de formación en oficios, que combina conocimientos teóricos con actividades prácticas.

Durante la exposición de este jueves se presentarán, entre otras, las siguientes propuestas:

Operador de Carpintería y Fabricación de Mobiliario : capacitación de cuatro meses. Se dicta de lunes a viernes, de 8 a 11.30 horas.

Montador Electricista Domiciliario, División A : formación de cuatro meses, en el turno mañana, de 8 a 11.30.

Albañil: curso de cuatro meses, de lunes a viernes, de 8 a 11.30.

Confeccionista a Medida (Modista/o): una propuesta para aprender técnicas de confección de prendas y desarrollar habilidades vinculadas con la costura.

Estas son algunas de las especialidades que podrán conocerse durante la muestra. La oferta educativa de la institución también comprende otros rubros técnicos, como instalaciones sanitarias, mecánica, electricidad industrial, panadería y oficios relacionados con el mantenimiento y la reparación.

Es importante tener en cuenta que las capacitaciones y los turnos pueden variar según el período de inscripción, la disponibilidad de docentes y los cupos habilitados. Por eso, la jornada de hoy también representa una buena oportunidad para consultar personalmente qué cursos estarán disponibles, qué conocimientos previos se necesitan y cuáles son los requisitos para anotarse.

En marzo de este año, desde la institución habían destacado el interés que despertaban especialidades como gasista domiciliario, electricidad industrial, soldadura, chapa y pintura, panadería y pastelería. Se trata de oficios que permiten desarrollar habilidades para trabajar de manera independiente, prestar servicios o buscar oportunidades laborales en diferentes sectores.

Muestra gratuita, desfile de moda y cómo consultar por las inscripciones

Uno de los momentos destacados de la jornada será el desfile de la especialidad Confeccionista a Medida, previsto para las 10 de la mañana.

Los estudiantes presentarán prendas elaboradas durante su capacitación, mostrando parte de las técnicas y conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje. La exposición también incluirá muestras de trabajos, talleres, charlas y espacios de orientación para quienes todavía no decidieron qué oficio les gustaría aprender.

Para las personas interesadas en inscribirse, el Centro de Formación Profesional N° 1 se encuentra en calle El Salvador 520, en el barrio Mariano Moreno. En el proceso de inscripción de 2026, la institución había solicitado partida de nacimiento actualizada, fotocopia del DNI, título de estudios autenticado por el Ministerio de Educación y certificado de buena salud emitido por una institución pública.

Sin embargo, quienes estén pensando en comenzar una capacitación deberán consultar personalmente las fechas de inscripción y los requisitos correspondientes al próximo período, ya que todavía no se confirmó un nuevo cronograma.

Datos para tener en cuenta

Día: jueves 19 de noviembre de 2026.

Horario: de 9 a 20 horas.

Lugar: Centro de Formación Profesional N° 1.

Dirección: El Salvador 520, barrio Mariano Moreno, San Salvador de Jujuy.

Entrada: libre y gratuita.

Desfile de confección: a las 10 de la mañana.

Actividades: muestras, talleres, charlas y orientación sobre capacitaciones.

Inscripciones: consultar en la institución los próximos períodos y cupos disponibles.

La invitación es especialmente importante para quienes desean comenzar a trabajar en un oficio y no saben dónde capacitarse.

Alumnos del Centro de Formación Profesional N° 1 se capacitaron en automatización eléctrica

Los alumnos del Centro de Formación Profesional N° 1 llevaron a la práctica los conocimientos adquiridos durante su capacitación en automatización eléctrica.

Leonardo Guanuco explicó que los estudiantes aprendieron a trabajar con circuitos de control de motores y sistemas automáticos.

"Acá los alumnos están aprendiendo a manejar circuitos de control de máquinas motores, circuitos automáticos" "Acá los alumnos están aprendiendo a manejar circuitos de control de máquinas motores, circuitos automáticos"

Además, detalló que desarrollaron una maqueta que simula el funcionamiento de un ascensor mediante un PLC, un dispositivo utilizado para automatizar procesos.

"Ellos han hecho la programación, han armado la maqueta y han simulado lo que es un ascensor" "Ellos han hecho la programación, han armado la maqueta y han simulado lo que es un ascensor"

Una maqueta para poner en práctica lo aprendido

El proyecto demandó aproximadamente una semana de trabajo, después de varias clases destinadas a incorporar los conocimientos necesarios para desarrollar el sistema. Guanuco explicó que la capacitación se concentró principalmente en el funcionamiento eléctrico:

"Nosotros nos enfocamos en lo que es la parte eléctrica automática, el circuito de automatización, cómo se automatiza el sistema" "Nosotros nos enfocamos en lo que es la parte eléctrica automática, el circuito de automatización, cómo se automatiza el sistema"

También reconoció las dificultades que enfrentaron durante el aprendizaje y para conseguir los materiales necesarios. Sin embargo, destacó el compromiso de los estudiantes:

"Cuando le ponen iniciativa, los alumnos aprenden, logran hacer los circuitos" "Cuando le ponen iniciativa, los alumnos aprenden, logran hacer los circuitos"