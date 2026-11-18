La provincia de Jujuy fue sede de la 57° reunión de presidentes de filiales de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT),que contó con la presencia de más de 50 directivos y referentes del sector donde además se firmó un convenio entre la Provincia, el municipio y la entidad para impulsar prácticas de gestión medioambiental y promover una hotelería cada vez más sustentable .

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La iniciativa contempla acciones de capacitación y acompañamiento a los establecimientos hoteleros para incorporar criterios de eficiencia energética, ahorro de agua y responsabilidad ambiental.

A través del acuerdo, el Gobierno provincial asumirá los honorarios de los capacitadores, mientras que los establecimientos participantes darán continuidad a la implementación de las prácticas propuestas.

En ese marco, el gobernador de la Provincia, Carlos Sadir , agradeció a la Asociación por elegir a Jujuy como sede del encuentro y destacó la importancia de fortalecer la articulación entre el sector público y privado. Señaló además que el desarrollo turístico representa una oportunidad para ampliar la actividad económica, generar puestos de trabajo y promover nuevas inversiones en la provincia .

En ese sentido, indicó que "el turismo representa más del 10% del Producto Bruto Geográfico de Jujuy y genera entre 25.000 y 28.000 puestos de trabajo, con impacto en las cuatro regiones".

También mencionó los proyectos hoteleros que se encuentran en desarrollo, tanto en San Salvador de Jujuy como en el interior, particularmente en la Quebrada de Humahuaca.

Hotelería sustentable

Durante el Encuentro realizado en Jujuy, los representantes de las diferentes filiales recorrieron La Quebrada de Humahuaca donde conocieron la oferta gastronómica, vitivinícola y hotelera de Jujuy.

En relación al convenio firmado, el mismo busca ampliar la participación de los establecimientos en el programa de gestión medioambiental de la AHT, que ya cuenta con cinco hoteles adheridos en la provincia.

Trabajo en conjunto

La presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo, Gabriela Ferrucci, valoró el trabajo conjunto con la Provincia y el municipio y explicó que la entidad desarrolla desde hace más de 13 años un programa de gestión medioambiental para el sector.

Ferrucci destacó que estas herramientas permiten a los establecimientos ordenar sus procesos internos e incorporar buenas prácticas, independientemente de su dimensión. También señaló que en Jujuy existen experiencias vinculadas al consumo de productos locales, la producción propia y el trabajo con proveedores de cercanía, iniciativas que contribuyen a una actividad turística más responsable y vinculada con su entorno.