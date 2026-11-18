El Gobernador de la Provincia, Carlos Sadir , acompañó a los vecinos del Barrio 18 de noviembre para conmemorar un nuevo aniversario por el día de la Autonomía Política de Jujuy , “ es un evento histórico y muy importante para nuestra provincia ”, afirmó.

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“Estamos contentos de acompañar al barrio como lo hacemos todos los años y conmemorar la autonomía política de Jujuy”, dijo Sadir y agregó también que “ es la oportunidad de recordar a José María Fascio, nuestro primer Gobernador ”.

“Jujuy ha sido un pueblo que aportó muchísimo por la Independencia en las distintas batallas, es más, cuando se declaraba la independencia acá se seguía batallando”, sostuvo el Gobernador y recordó que “ Fascio tuvo un papel central junto a otros tantos jujeños para lograr la autonomía de Jujuy, es un día muy importante para nosotros ”.

El Gobernador hizo referencia también al inicio de las obras de la Travesía Urbana y sostuvo que “ hemos comenzado en lo que es el encuentro entre la Ruta 9 y la Ruta 8 que es un lugar muy peligroso y que lleva una gran cantidad de accidentes, algunos de ellos lamentablemente con víctimas fatales ”.

“Esto es un viejo anhelo, un proyecto no solo nuestro sino también de Vialidad de la Nación para darle seguridad a toda esa zona”, dijo Sadir y recordó que “ya hemos iniciado las obras y esperamos que rápidamente se pueda solucionar ese nudo que es tan complicado. Es una obra fundamental para toda esta zona de la ciudad”, remarcó,

Sobre este tema, mañana la Legislatura va a tratar el endeudamiento para el desarrollo de esta obra, “espero que reciba la aprobación por parte de los Legisladores”, dijo Sadir y sostuvo que las expectativas “son las mejores y esperamos que tenga un resultado positivo”.

“No hay censura para nada”

El Gobernador habló también sobre denuncias por supuestos hechos de censura en Jujuy y sostuvo que “no hay censura para nada, en esta provincia no hay censura para nada”, y agregó que “tampoco es que se ha quitado la pauta como se ha planteado porque ese medio tiene pauta por dos partes, por un lado lo que es la parte de web y lo que es la parte de papel”.

“Simplemente es un reacomodamiento presupuestario de todo lo que son las pautas, pero no es que se les sacó la pauta, la pauta la tienen”, aseveró.

Sadir dijo también que “nunca en mi gobierno hemos pedido que alguien escriba algo, tienen la libertad de escribir lo que sea” y sostuvo que “en estos últimos tiempos corren tapas y noticias de toda índole, jamás decirle a alguien que cambie o que haga algo que no esté en la decisión de la libertad”.

Presupuesto provincial

Por último el Gobernador Carlos Sadir adelantó que esta semana podría haber novedades en relación al ingreso del Proyecto de Presupuesto Provincial a la Legislatura para su tratamiento parlamentario.

“Esta semana entiendo que ya llega a la Legislatura”, aseveró.