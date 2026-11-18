Los dinosaurios volvieron al Parque San Martín, pero esta vez representan la historia de Jujuy

Los dinosaurios que habitaron Jujuy hace millones de años: cómo eran y dónde dejaron sus huellas

Los dinosaurios de Jujuy dejaron sus huellas en nuestro territorio hace millones de años y hoy vuelven a tener un lugar entre los jujeños. Dos nuevas esculturas instaladas en el Parque San Martín de San Salvador de Jujuy representan a animales prehistóricos que habitaron la provincia durante el período Cretácico, mucho antes de que existieran los paisajes y las ciudades que conocemos actualmente.

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Pero estas figuras tienen algo especial: no son réplicas de los famosos dinosaurios de las películas ni de los gigantes encontrados en la Patagonia. Son representaciones basadas en investigaciones paleontológicas realizadas en nuestra propia provincia.

Así lo explicó Juan Salgado Ahumada, paleontólogo vinculado al Instituto de Geología y Minería de la Universidad Nacional de Jujuy, quien destacó el valor científico y cultural de esta iniciativa.

"Una parte fundamental y muy importante de estas esculturas, más allá del valor científico que tienen, es que entendamos que no son dinosaurios cualquiera, que no son dinosaurios del hemisferio norte, que no es el Tiranosaurio Rex de Jurassic Park" , expresó durante una entrevista con Canal 4.

Y remarcó, con orgullo: "Son dinosaurios jujeños. Son dinosaurios nuestros, de nuestra provincia. Tampoco son dinosaurios de otra provincia, no son patagónicos, son 100% jujeños".

Los dinosaurios volvieron al Parque San Martín, pero esta vez representan la historia de Jujuy

Cómo eran los dinosaurios que habitaron Jujuy

Las nuevas esculturas representan dos grupos de dinosaurios que vivieron durante la última etapa de la era mesozoica, hace aproximadamente entre 90 y 66 millones de años.

Salgado Ahumada explicó que detrás de estas reconstrucciones existe un trabajo científico desarrollado durante varios años por investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y del CONICET, especialmente en localidades de la Quebrada de Humahuaca.

"Es el trabajo de ya varios años llevado adelante por colegas míos, colegas de la Universidad Nacional de Tucumán y de CONICET, que son especialistas en este grupo de animales, que vienen trabajando en varias localidades de la provincia", señaló.

Entre ellos destacó al geólogo y becario doctoral Gabriel López Isla, quien estudia los registros fósiles encontrados en Maimará.

"A partir de sus estudios y los estudios de su grupo de trabajo han podido determinar qué dinosaurios habitaban en esos lugares" "A partir de sus estudios y los estudios de su grupo de trabajo han podido determinar qué dinosaurios habitaban en esos lugares"

De los diferentes grupos identificados a través de las investigaciones, se eligieron dos para representar en el Parque San Martín. El primero es un abelisaurio, un dinosaurio carnívoro que caminaba sobre sus dos patas traseras.

"El que está a la izquierda es un abelisaurio, de dos patas, carnívoro. Ese grupo de los abelisaurios son bastante típicos del hemisferio sur, del Cretácico, que viene a ser la parte final de toda la era de los dinosaurios" "El que está a la izquierda es un abelisaurio, de dos patas, carnívoro. Ese grupo de los abelisaurios son bastante típicos del hemisferio sur, del Cretácico, que viene a ser la parte final de toda la era de los dinosaurios"

Para ayudar a imaginar cómo eran estos animales, el especialista mencionó al Carnotaurus, uno de los dinosaurios carnívoros más conocidos de la Patagonia argentina.

"Hay uno muy conocido en la Patagonia argentina que es Carnotaurus, uno bastante más grande que el que se hizo en la escultura del Parque San Martín y que tenía unos cuernos en la cabeza. Así que eso lo hizo muy famoso y conocido", relató.

La segunda figura corresponde a un hadrosaurio, conocido popularmente como dinosaurio de pico de pato.

"El que está a la derecha es un pico de pato, o sea, su nombre común, o un hadrosaurio. Este, a diferencia del primero, era un dinosaurio herbívoro y caminaba en cuatro patitas, pero tenía la capacidad, en ciertos momentos o en cierta edad de los ejemplares, de caminar sobre dos patas", explicó.

Aunque en Jujuy no se encontraron esqueletos completos de estos dinosaurios, las huellas fósiles halladas en Maimará y otras localidades permitieron a los investigadores identificar grupos de animales que habitaron la región.

Uno de los descubrimientos más importantes se produjo en diciembre de 2024 en El Sauzal, departamento Santa Bárbara, donde Gabriel López Isla encontró un conjunto de 532 huellas fósiles que abrieron nuevas posibilidades para estudiar la fauna prehistórica provincial.

Por qué es importante conocer y cuidar los dinosaurios del Parque San Martín

Para Salgado Ahumada, el mayor valor de las nuevas esculturas no está solamente en su tamaño o apariencia, sino en la posibilidad de acercar el conocimiento científico a las familias jujeñas.

"Valorar es una cuestión supremamente importante cuando hablamos de patrimonio cultural, natural o de cualquier tipo de patrimonio" "Valorar es una cuestión supremamente importante cuando hablamos de patrimonio cultural, natural o de cualquier tipo de patrimonio"

El paleontólogo planteó que ninguna comunidad puede proteger verdaderamente aquello que desconoce.

"Para que una comunidad pueda valorar y adoptar algo como patrimonial es necesario que lo conozca" "Para que una comunidad pueda valorar y adoptar algo como patrimonial es necesario que lo conozca"

Y agregó una reflexión sobre la importancia de compartir las investigaciones: "La ciencia que no se comparte y que queda hermética dentro de los círculos académicos científicos no está llegando a cumplir con su verdadera función".

Las esculturas fueron realizadas por el paleoartista Jorge González, quien también participó en la creación de las figuras de gliptodontes instaladas en la zona del Xibi Xibi.

El especialista invitó a las familias a acercarse, observarlas y descubrir una parte de la historia natural de Jujuy que muchas veces pasa inadvertida.

"La invitación es a acercarnos a conocerlos, a tomarnos una selfie con ellos, a tomarles una fotito, a disfrutarlos" "La invitación es a acercarnos a conocerlos, a tomarnos una selfie con ellos, a tomarles una fotito, a disfrutarlos"

Sin embargo, también dejó una advertencia: las nuevas figuras no fueron pensadas para que los visitantes se suban encima, como ocurría con los antiguos dinosaurios que durante años formaron parte de los recuerdos de tantas generaciones.

"No vienen a competir con los antiguos dinosaurios que estaban en el Parque San Martín. Este tiene un objetivo de que los conozcamos, de que los veamos desde el punto de vista científico", aclaró.

Por eso, insistió en la necesidad de cuidarlas y comprender su verdadero significado.

"Es fundamental que los protejamos. No tienen por objetivo que nos les subamos encima, personas, ni infantes ni adultos, sino que los conservemos, que los entendamos como patrimonio", manifestó.

Para explicarlo, utilizó una comparación sencilla: "En alguna plaza tenemos una escultura de San Martín, del general Belgrano o de Güemes, y a nadie se le pasa por la cabeza subírsele encima. Esto es del mismo estilo".

Las nuevas figuras buscan convertirse en un punto de encuentro entre la ciencia, la educación y las familias, sin perder de vista la posibilidad de incorporar en el futuro otras atracciones recreativas.

Porque mucho antes de que Jujuy tuviera pueblos, caminos y ciudades, otros habitantes recorrieron estas tierras y dejaron sus rastros en las rocas.

Hoy, millones de años después, esas huellas vuelven a contar su historia. Y los jujeños tenemos la oportunidad de conocerla, compartirla y, sobre todo, protegerla.